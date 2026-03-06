Entre ventajas y riesgos: cómo las dilaciones impactan los casos de Aquiles Álvarez

La audiencia de juzgamiento en el caso Triple A comienza el sábado 7 de marzo; en el caso Goleada hay diligencias suspendidas

La situación judicial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, muestra cómo las dilaciones dentro de un proceso penal pueden tener efectos opuestos. El funcionario es investigado en los casos Triple A (venta ilegal de combustibles) y Goleada (delincuencia organizada ligada al lavado de activos y defraudación tributaria).

Diferimientos en diversas etapas del caso Triple A

El caso Triple A investiga una presunta red de comercialización irregular de combustibles subsidiados, por la que están procesadas 22 personas, entre naturales y jurídicas, incluido el alcalde Álvarez.

Este sábado 7 de marzo está previsto que comience la fase de juzgamiento y que también se realice la audiencia de revisión de medidas cautelares, luego de que la Fiscalía solicitara que se dicte prisión preventiva contra el alcalde y otros dos procesados.

Desde que el caso Triple A llegó a los tribunales, en septiembre de 2024, su avance ha estado marcado por constantes cambios en el calendario judicial. Las audiencias previstas en las distintas etapas del proceso se han pospuesto en varias ocasiones por diferentes motivos.

La primera fase del proceso, la de formulación de cargos, ya reflejó las dificultades para avanzar con el caso. La diligencia tuvo que convocarse en varias ocasiones antes de que finalmente se pudiera procesar a las primeras personas y empresas investigadas. Las postergaciones se produjeron por distintos motivos: permisos médicos, cambios de abogados de algunos procesados.

Las dificultades para instalar audiencias no se detuvieron en las primeras etapas del caso. Cuando la Fiscalía convocó a la audiencia de vinculación para incluir a Álvarez, el proceso volvió a enfrentar aplazamientos.

En esa fase se produjeron incidentes relacionados con la defensa del alcalde. Primero se presentó un certificado médico que justificó su ausencia en una de las convocatorias y, posteriormente, el juez Jairo García se apartó del expediente luego de que se incorporara al caso el penalista Diego Córdova, quien también representaba al magistrado en otro proceso.

Los aplazamientos también se repitieron cuando el caso avanzó hacia las etapas previas al juicio. En ese momento, la instalación de las audiencias volvió a demorarse por problemas relacionados con el expediente y con la conformación del tribunal.

Finalmente, este 6 de marzo del 2026, el tribunal quedó integrado por Jorge Sánchez Pico (juez ponente), Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata.

Caso Goleada: aplazamientos de audiencia de apelación de la prisión preventiva contra Aquiles Álvarez

En el caso Goleada —por el cual Álvarez permanece en prisión preventiva en la cárcel de Latacunga— se produjo el diferimiento de la audiencia en la que se iba a revisar esa medida cautelar.

La diligencia no pudo instalarse el jueves 5 de marzo después de que los jueces Silvana Velasco y Byron Uzcátegui fueran enviados a Panamá para participar en un evento internacional autorizado por el Consejo de la Judicatura.

Ante la ausencia de los magistrados, el juez Esteban Coronel asumió la reorganización del tribunal y se intentó integrar una nueva sala con jueces subrogantes. Sin embargo, estos ya tenían audiencias previamente programadas, por lo que la diligencia terminó difiriéndose sin una fecha inmediata para su reinstalación.

El abogado defensor de Álvarez, Ramiro García, cuestionó públicamente la decisión y señaló que el envío de los jueces a un viaje internacional se produjo poco después de que se convocara la audiencia, lo que, a su criterio, impidió que se pudiera revisar la prisión preventiva del alcalde.

El 2 de marzo, el fiscal Dennis Villavicencio no se presentó a la audiencia de apelación ni envió una justificación. Ante ello, el tribunal declaró en abandono el recurso de apelación sobre el resto de los procesados, quienes poseen medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Dilación de audiencias en los casos Triple A y Goleada: ¿benefician o juegan en contra de Aquiles Álvarez?

Para el penalista Julio César Cueva, las dilaciones dentro de un proceso pueden tener múltiples causas. Algunas responden a necesidades legítimas, como el tiempo que requiere la defensa para revisar el expediente, la presentación de recusaciones contra jueces o incluso problemas de agenda entre audiencias que coinciden en fecha y hora.

Sin embargo, Cueva explicó que en ciertos casos los incidentes procesales también pueden convertirse en estrategias para ganar tiempo dentro del juicio. Esto ocurre cuando una parte busca provocar cambios en el tribunal o retrasar el avance del proceso para evitar que se llegue rápidamente a una sentencia de primera instancia, lo que complicaría la situación jurídica del procesado e incluso su permanencia en funciones públicas.

En el caso del alcalde de Guayaquil, el penalista considera que las dilaciones en el proceso conocido como Triple A pudieron tener relación con la búsqueda de mayor imparcialidad en el tribunal. Cueva sostuvo que, en causas mediáticas, algunos jueces pueden verse influidos por el entorno político o por procesos previos de alto perfil, lo que lleva a las defensas a intentar apartarlos.

El escenario es diferente en el caso Goleada. Allí la dilación de la audiencia no beneficia a la defensa porque el tiempo corre con el procesado en prisión preventiva.

Mientras no se instale la audiencia de apelación, explicó Cueva, la prisión preventiva se mantiene vigente, por lo que el retraso termina prolongando la situación jurídica del alcalde.

