Cartas de lectores | A ti, mujer, en tu día

Mañana 8 de marzo sé conmemora él Día Universal de la Mujer. Esa mujer que tiene un abanico de cualidades que arrastran a todos los hombres, con su seguridad en sí misma, su capacidad e inteligencia, lealtad, y ese estilo natural de simpleza que enamora y encanta. Una mujer es auténtica, sin tapujos, cariñosa y con gestos delicados que hacen sentir vivo a un hombre; nos dejamos secuestrar con el paladar y su arte culinario. Por su día especial plasmo estas letras para que la tinta quede impregnada en su mente y en su belleza, recorriendo ese camino de nobleza, valentía, devoción y sabiduría espiritual que conlleva un menú de sentidos y un olfato frente al cual la CIA y el FBI son bebés de pecho; Son investigadoras innatas, emprendedoras, luchadoras y acolitadoras. Sé fuerte para que nadie te derrote, ni te humille; y sé tú misma para que nadie te olvide. Un abrazo fraterno de parte de su servidor a todas las mujeres virtuosas y madres en su día, a todas mis estimadas amigas, y en especial a ti, Ginger. Feliz Día de la Mujer.

Javier Valarezo Serrano