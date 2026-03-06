Precio del combustible en Ecuador: cuánto costará llenar un tanque desde marzo

Los precios de las gasolinas en el país se actualizan el 12 de cada mes

Hasta el 11 de marzo los combustibles en Ecuador mantienen los precios fijados en el último ajuste mensual del Gobierno. Es decir, la gasolina Extra y Ecopaís a $2,76 por galón, el diésel Premium a $2,70 por galón y la gasolina Súper a $3,19 por galón.

Las gasolinas Extra y Ecopaís subieron unos 9 centavos frente al mes anterior (pasaron de $2,67 a $2,76 por galón).

Entonces, ¿cuánto cuesta llenar un tanque en este mes de marzo?

Antes de que se actualicen los precios de los combustibles en Ecuador que se realizan, desde el Gobierno, el 12 de cada mes, hasta el 11 de marzo llenar el tanque de un carro pequeño con gasolina Extra o Ecopaís se requieren unos 10 galones, es decir de al menos $27,60.

De acuerdo con el cálculo por galones, un auto sedán promedio, necesitaría unos 12 galones de gasolina para llenar su tanque. Es decir, $33,12. Y un auto más grande como un SUV o una camioneta necesitaría unos 15 galones: $41,40.

Estas cifras podrían ser unos centavos más o unos centavos menos, a partir del 12 de marzo cuando el Gobierno actualice los precios de los combustibles.

¿Por qué cambian los precios de las gasolinas en Ecuador cada mes?

Los precios de las gasolinas en Ecuador cambian cada mes principalmente porque el país usa un sistema de bandas de precios que ajusta el valor según el mercado internacional del petróleo.

El Gobierno aplica un mecanismo que revisa el precio todos los meses para las gasolinas Extra y Ecopaís: si el petróleo sube en el mercado internacional, el precio local puede subir hasta un 5 %; y si baja, el precio puede reducirse hasta un 10 %.

