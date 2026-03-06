Licencias de conducir en pausa: el impacto del cierre de ANT en miles de ciudadanos

La ANT fue intervenida y el Gobierno la suspendió desde el pasado 30 de enero, por la investigación del caso Jaque.

Los planes de independizarse, dejar de gastar en taxis o incluso empezar un nuevo trabajo como conductores quedaron en suspenso para miles de ciudadanos. El cierre de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el 30 de enero del 2026, como consecuencia de la investigación conocida como Caso Jaque, ha tenido impactos de distinta magnitud. Aunque, para especialistas, el problema no se ha atacado por completo y podría volver a reproducirse en el país.

RELACIONADAS Problemas en la ANT frenan el mercado automotor en Ecuador en febrero de 2026

Por un lado, Paco Urrutia, presidente de la Federación de Escuelas de Conducción No Profesionales, señala que respaldan la lucha contra la corrupción, que emprende el Gobierno. Sin embargo, no les deja de preocupar las pérdidas que fácilmente superan los 27.000 dólares por empresa.

El directivo de la Federación, que agrupa a 40 de más de 200 escuelas en el país, apunta que los cálculos de las pérdidas no cubren la incertidumbre que se ha generado por falta de información, que ha provocado que interesados en aprender a manejar, se queden en el limbo. “Hay jóvenes que se graduaron o están por terminar el colegio, que no han acudido a matricularse, ya que nosotros no teníamos directrices”, por ejemplo.

Lorena, quien pidió mantener en reserva su apellido, cuenta que esperaba empezar a manejar desde finales de noviembre, ya que hace un poco más de dos meses hizo el curso en una escuela de conducción de Quito, llamada Cevial. Incluso compró un vehículo nuevo. En su mente, el plan era empezar a ahorrar en pago de taxis y viajar con su familia a la playa este fin de semana.

ATM amplía plazo de revisión vehicular para dígito 1: ¿hasta cuándo? Leer más

Los problemas para usuarios de la ANT

Esos planes quedaron truncos ya que Lorena no ha podido recibir su licencia de conducir y además, la comercializadora de vehículos le explicó que hay unos documentos que no pueden tramitar hasta que la ANT no retome las actividades.

Sin licencia para conducir moto sin problemas

Franklin, de 35 años, es ingeniero de sistemas. Debe movilizarse desde Carapungo hasta la Río Coca, todos los días, de su casa a su trabajo. Se compró una moto, pero los agentes civiles de tránsito le exigen licencia tipo B y no tipo A. Así que por eso quiso inscribirse en el curso en una escuela, pero entonces se enteró que era imposible hasta que la Agencia Nacional de Tránsito retome la operación. “Es incierto, no sé si ya el 9 de marzo podría inscribirme”, comenta.

Una oportunidad de trabajar se perdió por no contar con licencia de conducir

Mientras, Pablo, de 28 años, siguió el curso de conducción con la ilusión de acceder a una oportunidad de trabajar, manejando el carro de una persona. Invirtió dinero y tiempo y justo cuando tenían que entregarle la licencia, se cerró la ANT.

”Me siento terrible, es frustrante; hice las cosas bien”, comenta y también que ya perdió ese empleo. Por lo que decidió emprender.

ANT restablecerá el 80 % de trámites, incluidas licencias, desde el 9 de marzo Leer más

Esto ha dicho la ANT

EXPRESO hizo un pedido de información a la Agencia Nacional de Tránsito, que no ha contestado. Pero en sus redes sociales institucionales ha anunciado que desde el próximo lunes 9 de marzo se habilitará el sistema AXIS 4.0, lo que permitirá reestablecer aproximadamente el 80 % de los trámites suspendidos. Entre otros se empezará a tramitar los turnos represados para licencias de conducir y se permitirá que los Gobiernos Autónomos Descentralizados cumplan con la matriculación vehicular anual.

Guillermo Abad recomienda anulas las licencias irregulares

El experto Guillermo Abad, de la organización Justicia Vial, recordó que en 2018, el exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito dijo que el sistema era vulnerable. Por lo que le parece que los problemas para tramitar las licencias de conducir no son el problema mayor.

La revisión vehicular se mantiene suspendida en Quito por la intervención en la ANT. Foto: Ángelo Chamba

Abad dice que la intervención de la ANT ocurrió para eliminar actos de secuestro a esta institución desde su creación. Por eso considera que las autoridades deberían dar paso a la eliminación de las licencias, para dar con todos los involucrados. “Los ciudadanos reclamarán, pedirán que les devuelvan el dinero y así se identificará a los grupos que han participado en este secuestro”.

Las historias se repiten

En 2003, Justicia Vial denunció la venta de licencias profesionales, que hizo que se cierren escuelas profesionales y que algunos implicados sean apresados. “Hace 23 años hubo 30.000 perjudicados que dieron santo y seña de quienes vendieron las licencias”, anotó. Además, Abad apunta que podría haber delitos informáticos y de falsificación ideológica de escuelas con capacidad para capacitar a 200 alumnos anuales, que podrían haber graduado a mil, por ejemplo.

Los temores de las escuelas de conducción

Directores de escuelas de conducción de Quito, que pidieron la reserva de sus nombres, comentaron que ellos sabían de pago de “vacunas” o extorsiones para que se tramiten las licencias. Creen que hay grupos delincuenciales involucrados, por lo que prefieren mantenerse al margen.

Datos de la ANT

Alrededor de 860.000 licencias físicas, entre duplicados, reimpresión, renovación y primera vez emitió la ANT, en 2024. No hay cifras del 2025.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO