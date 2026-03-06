Cootad: Concejo Guayaquil demandó inconstitucionalidad de “ley de asfixia municipal”

Reformas aprobada por la Asamblea "vulnera la autonomía de todos los GAD del Ecuador", dijo la alcaldesa Tatiana Coronel

Los concejales y directores municipales explicaron los alcances de la demanda de inconstitucionalidad a las reformas del Cootad, sobre las asignaciones a los GAD.

La alcaldesa (encargada) de Guayaquil, Tatiana Coronel, y los concejales explicaron los alcances de la demanda de inconstitucionalidad que presentaron este viernes 6 de marzo de 2026, ante la Corte Constitucional, a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

“Hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley perversa (…) La presentamos porque vulnera nuestra autonomía, porque vulnera la autonomía de todos los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) del Ecuador", dijo Coronel.

En el Salón de la Ciudad, la alcaldesa calificó a las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional como “ley de asfixia municipal”.

La reforma al Cootad condiciona parte de las transferencias estatales al cumplimiento de metas de inversión. Para los concejales guayaquileños esto afectará los programas sociales en la ciudad.

La normativa establece que los GAD provinciales y municipales deberán destinar al menos 70 % de su presupuesto anual codificado de egresos no financieros a gasto no permanente, es decir, a inversión en obras, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos vinculados a la prestación de servicios y al ejercicio de sus competencias. El otro 30 % podrá destinarse a gasto corriente.

Ingresos se reducirían en $355 millones en Guayaquil

El director financiero del Municipio, Jorge Dillón, aseguró que el nuevo esquema afectaría la autonomía y limitaría inversiones en eventos promocionales, turismo y el servicio de recolección de basura.

Unos 355 millones de dólares no podrían ser imputados dentro de la estructura establecida por la reforma al Cootad, advirtió Dillón.

En palabras del asesor municipal, Xavier Flores, con este cambio se provocaría el incumplimiento de los GAD, lo que reduciría las asignaciones del Gobierno central entre 5 % y 15 %.

