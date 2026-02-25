Edad de Aquiles Álvarez: ¿Por qué se cuestiona el trámite del alcalde de Guayaquil?

Una sentencia de 2019 estableció su fecha de nacimiento en 1984, pero se cuestiona un trámite realizado en 2016

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está detenido por el caso Goleada. También enfrenta una investigación por el caso Triple A.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, nació el 12 de abril de 1984. Así lo dictaminó un juez de garantías penales en 2019, aunque un trámite realizado tres años antes ha sido cuestionado.

Se trata de una sentencia emitida el 26 de noviembre de 2016 por el juez Peter Kuffo, y recogida en el expediente de la Función Judicial, número 099141-2016-00198. Ahí se cambió la fecha original, que era 12 de abril de 1985.

Sin embargo, el Registro Civil sospecha de ese trámite, porque Kuffo había renunciado a su cargo de juez temporal, en 2014. Además, la secretaria del juzgado, que firmó el documento judicial, estaba jubilada en 2016, según recogió El Universo.

La entidad solicitó al Consejo de la Judicatura, en febrero del 2026, que certifique si existía ese proceso judicial. El trámite no apareció en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje).

Una revisión de EXPRESO al sistema de procesos judiciales confirmó que la búsqueda de ese proceso no muestra resultados.

Juez del caso Goleada está en teletrabajo

A la par de este trámite del Registro Civil, Álvarez enfrenta en prisión la investigación por el caso Goleada, donde se investiga el supuesto funcionamiento de una red de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

El Consejo de la Judicatura anunció este miércoles 25 de febrero que autorizó al juez del caso, Jairo García, trabajar 100 % en modalidad virtual, ante una posible amenaza que habría recibido.

Sin embargo, EXPRESO confirmó que la audiencia en la que se habría amenazado al juez, prevista para el pasado 14 de febrero, nunca se dio.

