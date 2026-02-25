Ramiro García: “Jamás ha habido amenaza” contra juez del caso Goleada

La Judicatura activó los protocolos de seguridad a partir de rumores difundidos en redes sociales por cuentas trolls

El Consejo de la Judicatura (CJ) informó este 25 de febrero de 2026 que solicitó reforzar la seguridad del juez Jairo García, ponente del caso Goleada, basándose en información que circuló en redes sociales y que ha sido señalada como falsa.

El origen de la narrativa

Cuentas anónimas y perfiles identificados como trolls afines al Gobierno difundieron un texto asegurando que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y procesado en el caso goleada, habría amenazado al juez García. Según este relato, el incidente ocurrió durante una audiencia de habeas corpus en la que la defensa del alcalde desistió de la acción legal.

Caso Goleada: Juez hará teletrabajo por presunta amenaza en audiencia Leer más

Las publicaciones afirmaban que Alvarez, de forma intimidante, le dijo al magistrado: “Le deseo suerte, señor Jairo García, en la audiencia de vinculación de la próxima semana en el caso de alias Gerente”.

Aquiles Álvarez amenaza de muerte al Juez Jairo García que tiene el caso goleada.



En plena audiencia. pic.twitter.com/uOsAIVtlVL — Flash News 🇪🇨⚡️ (@runariasokuu) February 25, 2026

Las inconsistencias detectadas

EXPRESO verificó el sistema Satje (causa 05102-2026-00004) y el expediente digital para contrastar los hechos:

Audiencia nunca se dio:

La diligencia estaba prevista para el sábado 14 de febrero ante un tribunal conformado por las juezas Fátima Cedeño, Rosario Freire (ponente) y el juez Rómulo Núñez Valencia. Sin embargo, la audiencia no se instaló debido al desistimiento de la defensa de Alvarez.

Sin registro de incidentes:

En el acta del caso Goleada tampoco consta ningún episodio de intimidación o amenaza hacia el juez Jairo García.

Confusión de procesos:

Se revisaron las causas de Roberto Álvarez Vera, alias "Gerente" (líder de los Comandos de la Frontera). Su próxima audiencia de apelación está fijada para el 5 de marzo de 2026, y Jairo García no forma parte del tribunal que conocerá dicho recurso. De hecho, la única vinculación de este caso con el juez fue que en enero de 2025 la Fiscalía allanó la vivienda del magistrado y abrió una investigación por el caso Fachada. Este allanamiento derivó en un sumario administrativo del que el Consejo de la Judicatura declaró inocente el juez y destituyó a otros dos magistrados.

Caso Fachada: las actuaciones de jueces levantan sospechas Leer más

Reacción de la defensa

“El tema es que jamás ha habido amenaza y ni siquiera hubo audiencia”, afirmó el abogado Ramiro García. En redes sociales escribió:... Tenemos el audio y video de toda la audiencia. Ninguno de los procesados ha intervenido en otra audiencia con el Juez Jairo Garcia, además de la de formulación de cargos. No mientan".

RELACIONADAS Se intentó salvar a la jueza Gabriela Lara antes de su fallo a favor del narco serbio

¿Por qué actuó la Judicatura?

Pese a la falta de sustento en los registros judiciales, el Consejo de la Judicatura activó protocolos de seguridad y autorizó el teletrabajo al 100% para el juez. La institución admitió en su comunicado que estas medidas se tomaron ante la "difusión de una solicitud del juez Jairo García... sobre una presunta amenaza [...] que se encuentra circulando en redes sociales". Aparentemente, un parte policial elaborado a partir de los rumores en plataformas digitales fue el detonante para que la Judicatura validara la alerta.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ