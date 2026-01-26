Alias Gerente apela a la prisión preventiva en el caso Comandos de la Frontera

La Sala Anticorrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha fijó para el miércoles 28 de enero de 2026, a las 09:30, la audiencia de apelación a la prisión preventiva dictada en contra de Roberto Carlos Álvarez Vera, conocido como alias Gerente, identificado por las autoridades como uno de los principales operadores de la organización criminal Comandos de la Frontera.

El recurso fue admitido a trámite tanto para Álvarez Vera como para Robenth Luis Jiménez Hernández, coprocesado en la misma causa por presunto lavado de activos. La prisión preventiva en esta causa (N.° 17U05202500130), por el presunto delito de lavado de activos, fue dictada el 5 de enero de 2026, luego de que la Corte declarara la nulidad de la audiencia de vinculación realizada en septiembre de 2025.

En su momento, el entonces abogado de alias Gerente, Luigi García Cano, sostuvo que su defendido no fue debidamente notificado, lo que —según alegó— vulneró su derecho a la defensa. Como consecuencia de esa decisión judicial, el procesado fue nuevamente vinculado a la causa a inicios de este mes.

¿Quién es alias Gerente?

Alias Gerente es señalado por los organismos de seguridad del Estado como una figura clave dentro de la estructura de los Comandos de la Frontera, una organización criminal armada con presencia en zonas fronterizas entre Ecuador y Colombia, vinculada al narcotráfico, minería ilegal, sicariato, tráfico de armas y lavado de activos.

De acuerdo con investigaciones policiales y fiscales, Álvarez Vera habría cumplido un rol estratégico y financiero dentro del grupo, encargado de coordinar operaciones, administrar recursos económicos y mantener contactos transnacionales, lo que le permitió operar fuera del país durante varios años.

Su nombre cobró relevancia nacional tras ser vinculado a hechos de violencia de alto impacto como el ataque a la patrulla militar en Alto Punino, que dejó ocho muertos. Según la Fiscalía, Carlos Álavrez habría utilizado empresas fachada y movimientos financieros irregulares para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.

Captura y extradición desde Emiratos Árabes Unidos

Roberto Carlos Álvarez Vera fue capturado en junio de 2025 en Emiratos Árabes Unidos, en el marco de una operación internacional ejecutada con apoyo de Interpol y autoridades locales. Tras varios meses de trámites judiciales y diplomáticos, su extradición a Ecuador se concretó a finales de diciembre de 2025.

El procesado fue trasladado bajo custodia policial y puesto a órdenes de la justicia ecuatoriana, que dispuso su prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación penal en su contra por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada.

