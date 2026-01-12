Ecuador rescata secuestrados y abate a supuesto miembro de CDF

Las Fuerzas Armadas liberaron a dos personas secuestradas en Lago Agrio por presuntos miembros de Comandos de la Frontera

El operativo en Lago Agrio dejó como resultado la incautación de fusiles, municiones y material logístico usado por estructuras criminales.

El domingo 11 de enero de 2026, las Fuerzas Armadas del Ecuador, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutaron una operación militar en el sector de Farfán, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, que permitió la liberación de dos personas secuestradas y el abatimiento de un presunto integrante de los Comandos de la Frontera (CDF), grupo armado ilegal colombiano.

La acción se desarrolló tras labores de inteligencia militar de la Dirección de Inteligencia de Seguridad Urbana (DISU), que identificaron la presencia de individuos armados con vestimenta tipo militar y brazaletes alusivos a la guerrilla colombiana. Durante el operativo, los uniformados fueron atacados con disparos, lo que obligó a una respuesta inmediata para proteger la vida de civiles y militares.

Enfrentamiento y resultados del operativo

El enfrentamiento dejó como saldo la liberación de dos personas secuestradas, la muerte de un presunto miembro de los CDF y la incautación de un importante arsenal. Entre el material decomisado se encontraron:

Un fusil M4 A1 y un fusil AK47

1.135 cartuchos calibre 5.56 mm

370 cartuchos calibre 7.62 mm

11 alimentadoras para fusil M16 y 4 para fusil AK47

Chalecos de combate, mochilas, radio con cargador, cantimplora

7 uniformes tipo militar con insignias de los CDF

Un brazalete con identificación CDF-E

Tras el operativo, las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso de proteger a la ciudadanía y combatir a las estructuras criminales que atentan contra la paz y seguridad del pueblo ecuatoriano. El Bloque de Seguridad, conformado por Ejército, Policía y unidades especiales, continuará con operaciones de vigilancia y control en la frontera norte.

¿Qué son los Comandos de la Frontera y dónde operan?



Los Comandos de la Frontera (CDF) son una organización criminal considerada como grupo armado organizado (GAO), formada por disidentes de las FARC-EP y estructuras como La Constru. Surgieron alrededor de 2017 y se consolidaron en 2020 bajo el nombre actual.

Su origen se ubica en los departamentos colombianos de Amazonas, Caquetá, Putumayo y Nariño, y han extendido sus operaciones hacia las provincias ecuatorianas de Carchi y Sucumbíos, donde se han vinculado con actividades de narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y lavado de activos.

En Ecuador, la Fiscalía General del Estado ha identificado que esta red criminal movió alrededor de 313 millones de dólares en operaciones ilícitas, convirtiéndose en una de las estructuras económicas ilegales más poderosas del país. Además, se les atribuye el asesinato de militares y policías en emboscadas recientes, como la ocurrida en Alto Punino (Orellana) el 9 de mayo de 2025.

