Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Extradición. Roberto Álvarez, alias ‘Gerente’, llegó a Ecuador el 30 de diciembre de 2025.
Extradición. Roberto Álvarez, alias ‘Gerente’, llegó a Ecuador el 30 de diciembre de 2025.Foto: Cortesía X John Reimberg

La Fiscalía vinculará al extraditado alias Gerente a caso de lavado de activos

Alias Gerente, su esposa y dos más enfrentarán el proceso por el caso Comandos de la Frontera

La Fiscalía formulará cargos este 5 de enero de 2025 contra de Roberto Álvarez, alias ‘Gerente’, por el presunto lavado de activos dentro del caso denominado Comandos de la Frontera.

RELACIONADAS

El sospechoso, quien fue extraditado el pasado 30 de diciembre y encerrado en la cárcel del Encuentro, es investigado como el presunto cabecilla de una organización criminal que se formó tras la desmovilización de los disidencias de la guerrilla de las FARC

De acuerdo con información de las autoridades, él dirigía operaciones de narcotráfico, lavado de activos, secuestros y ataques armados en las zonas fronterizas con Colombia.

Pese a su historial, anteriormente se dispuso la anulación de la audiencia de vinculación de Álvarez, su esposa y dos personas más.

Millonaria cifra en lavado de activos

Fiscalía General

Cambios en Fiscalía debilitan la lucha contra el narcotráfico

Leer más

Sin embargo, la Fiscalía apeló y el detenido ahora enfrentará el proceso legal que investiga el ingreso irregular de más de 354 millones de dólares al sistema financiero nacional, a través de la compra de bienes muebles, inmuebles y empresas, según el Ministerio Público.

Además de este caso, alias 'Gerente' está procesado por la emboscada a una patrulla el pasado 9 de mayo, en donde 11 militares fueron asesinados en el Alto Punino, provincia de Sucumbíos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La Fiscalía vinculará al extraditado alias Gerente a caso de lavado de activos

  2. Urdenor se estanca en zanja de abandono y olvido: así se propone reactivar la zona

  3. Deudas de la Judicatura: otro año perdido para la justicia

  4. La salud pública del Ecuador: de la crisis a la solución

  5. Superintendencia de Compañías ensaya un camino para controlar GRANASA

LO MÁS VISTO

  1. Esta fue la heroica acción de Víctor Hugo Estrada, docente asesinado en Guayaquil

  2. El valor de La Alborada: por qué sigue siendo el barrio más buscado del norte

  3. Joel Ordóñez, de Socio Vivienda 2 a Inglaterra: una historia que inspira al fútbol

  4. Joel Ordóñez llega al Liverpool y tendrá un contrato millonario en Inglaterra

  5. IESS en disputa: trabajadores alertan intento ilegal de nombrar vocal de asegurados

Te recomendamos