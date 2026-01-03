La Fiscalía vinculará al extraditado alias Gerente a caso de lavado de activos

Alias Gerente, su esposa y dos más enfrentarán el proceso por el caso Comandos de la Frontera

La Fiscalía formulará cargos este 5 de enero de 2025 contra de Roberto Álvarez, alias ‘Gerente’, por el presunto lavado de activos dentro del caso denominado Comandos de la Frontera.

El sospechoso, quien fue extraditado el pasado 30 de diciembre y encerrado en la cárcel del Encuentro, es investigado como el presunto cabecilla de una organización criminal que se formó tras la desmovilización de los disidencias de la guerrilla de las FARC.

De acuerdo con información de las autoridades, él dirigía operaciones de narcotráfico, lavado de activos, secuestros y ataques armados en las zonas fronterizas con Colombia.

Pese a su historial, anteriormente se dispuso la anulación de la audiencia de vinculación de Álvarez, su esposa y dos personas más.

Millonaria cifra en lavado de activos

Sin embargo, la Fiscalía apeló y el detenido ahora enfrentará el proceso legal que investiga el ingreso irregular de más de 354 millones de dólares al sistema financiero nacional, a través de la compra de bienes muebles, inmuebles y empresas, según el Ministerio Público.

Además de este caso, alias 'Gerente' está procesado por la emboscada a una patrulla el pasado 9 de mayo, en donde 11 militares fueron asesinados en el Alto Punino, provincia de Sucumbíos.

