Ricardo Xavier lanza 'A veces te sueño', su nuevo sencillo de Latin Pop

El tema marca el inicio de una nueva etapa en la carrera del músico, quien prepara además un video oficial en EE.UU.

“Cuéntame qué ha sido de tu vida, dímelo, no dudes al hablar, que ha sido de tus días ya sin mí, que no ves un futuro junto a mí; a pesar de esas cosas, ¿aún me piensas?” Así, con el corazón en mano, empieza A veces te sueño, el más reciente sencillo del cantante Ricardo Xavier.

La canción, narra, nació sobre el papel cuando él, con el corazón roto, buscaba cómo plasmar y entender sus propias emociones y pérdidas. “A veces, aunque la relación se haya acabado, quieres entender qué pasó, te gustaría saber por qué se terminó y cómo le va a esa persona. No quieres retomar nada, pero quieres saber que le va bien, llegar a un cierre quizás”, relata.

El tema refleja esos momentos universales de nostalgia, cuando un recuerdo, un lugar o una canción nos hace volver a pensar en alguien que fue importante. Ricardo explica que su proceso creativo se inicia con la guitarra y su libreta de ideas. “Al principio escribía solo en base a situaciones reales que me sucedían a mí”, dice, refiriéndose a cómo de esos instantes de reflexión nacen los primeros acordes y versos. Con el tiempo, agrega, incorporó historias de otros, escuchando conversaciones y tomando inspiración de experiencias cotidianas.

La música, una pasión que perduró en el tiempo

Desde muy pequeño, Ricardo estuvo rodeado de música. Sus padres le compraron una guitarra eléctrica cuando era niño, y desde entonces no dejó de tocar. “Les rogaba por una guitarra, porque me encantaba cómo sonaba”, recuerda con una sonrisa. Aprendió junto a un destacado músico lojano que lo guió e impulsó a perfeccionar su técnica. Sin embargo, su primer contacto con el canto fue en el colegio, participando en los coros de un grupo de cumbia.

A los 19 años formó Estrato 6, una banda con la que tocaba en bares, universidades y eventos pequeños. Tras algunas diferencias sobre el rumbo del proyecto, un productor le sugirió enfocarse en su carrera como solista. “Tú eres el que realmente puede llevar el proyecto adelante”, le dijo. Esa recomendación lo motivó a grabar su primer sencillo, “En este amor”, en 2019, acompañado de un video filmado en Quito, con amigos y transeúntes improvisados como extras.

Desde Ecuador al extranjero

Durante la pandemia, con la música en pausa y los conciertos suspendidos, el artista vivió un periodo de aprendizaje y humildad. Trabajó en distintos oficios, desde guardia de seguridad hasta asistente de un abogado y mensajero. “Aprendí lo que es el valor de la vida y de la supervivencia”, comenta. Aunque experimentó la escasez en carne propia, estas vivencias le permitieron conocer distintas realidades humanas y reflejar esa diversidad en sus canciones.

El artista promocionará otro tema titulado Nada próximamente. Cortesía

Y pese a que llegó a pensar que su relación con la música había concluido, su traslado a Estados Unidos le abrió nuevas oportunidades. Encontró un estudio y retomó la producción musical, coordinando arreglos y partituras mediante herramientas en línea.

“Empecé a grabar mi música nuevamente, y al principio no me lo creía. Acá trabajaba solo para grabar la voz, hacer los arreglos, y mandábamos las composiciones y partituras a Ecuador, para trabajar todo en línea”, explica.

Este método le permitió mantener el control creativo mientras desarrollaba su estilo, fusionando pop latino, balada y rock latino.

Un momento de auge creativo

El primer tema en ver la luz de esta nueva etapa de su carrera es A veces te sueño. Sin embargo, Ricardo Xavier cuenta con un proyecto de 13 canciones listas para su lanzamiento, que reflejan la evolución de su sonido y la madurez de sus composiciones.

Su primer sencillo, “En este amor”, se grabó en 2019. Cortesía

La recepción de sus seguidores ha sido inmediata y cálida: muchos comentan que se sienten identificados con la letra y las emociones de la canción, compartiendo recuerdos de relaciones pasadas y momentos que reviven al escucharla. “Me encanta cómo transmite lo que uno siente, es como si contara mi historia”, escribió una fan en sus redes, reflejando la conexión directa que su música genera. Para él, estos comentarios son la prueba de que continuar en la música fue la decisión correcta. “Me emociona que lo que canto resuene con la gente”, dice.

Para este año, el artista planea seguir impulsando A veces te sueño con un video oficial que se grabará en Charleston, Carolina del Sur, donde reside actualmente. Además, promocionará otro tema titulado Nada, que combina pop y pop rock latino con matices de balada romántica y que él describe como “más íntimo”, así como la canción En ti, ampliando su repertorio y mostrando distintos matices de su estilo musical.

