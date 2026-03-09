Elecciones en Colombia: ¿Quiénes son los principales candidatos a la presidencia?

Colombia definió la composición del Congreso y la lista de aspirantes a suceder a Gustavo Petro

Colombia celebró este domingo 8 de marzo las elecciones legislativas e interpartidistas que marcaron el inicio de la recta definitiva hacia las presidenciales del 31 de mayo. El nuevo Congreso estará compuesto por 103 senadores y 183 representantes, reflejando un panorama político fragmentado y sin mayorías absolutas.

Además, tres consultas partidistas definieron candidatos presidenciales en los bloques de izquierda, centro y derecha. Estas consultas, similares a las primarias en otros países, sirvieron para medir el respaldo de los aspirantes y proyectar sus posibilidades en la contienda.

Iván Cepeda: representante de izquierda

Iván Cepeda, senador de 63 años y figura del Pacto Histórico, encabeza las encuestas con entre un 30 y un 37% de intención de voto. Su candidatura representa la continuidad del proyecto de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia contemporánea de Colombia.

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, encabeza las encuestas con entre un 30 y un 37% de intención de voto. Cortesía

Cepeda ha basado su campaña en propuestas como el aumento del salario mínimo, la reducción de privilegios de congresistas y un reparto más equitativo de tierras. Su trayectoria está marcada por la defensa de los derechos humanos, su rol en las negociaciones de paz con las FARC y su participación como testigo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe.

Abelardo de la Espriella: el “tigre” de la derecha

Abelardo de la Espriella, abogado y empresario de 47 años, se ha posicionado como el principal candidato de derecha. Con su movimiento Defensores de la Patria, apuesta por un discurso de mano dura, centrado en la seguridad, la lucha contra la corrupción y la defensa de la libre empresa.

Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, se ha convertido en el outsider de la derecha con un discurso de 'mano dura'. Cortesía

Conocido como “el tigre”, De la Espriella ha sido cuestionado por haber representado legalmente a Álex Saab, señalado por Estados Unidos como testaferro de Nicolás Maduro. El candidato asegura que su relación profesional con Saab terminó hace seis años, antes de que se conocieran los señalamientos.

Inspirado en líderes como Nayib Bukele, Donald Trump y Giorgia Meloni, De la Espriella insiste en que Colombia vive un “momento existencial” y acusa al gobierno de Petro de querer perpetuarse en el poder. Sus encuestas oscilan entre el 16,7% y el 31,9%, lo que lo coloca como un contendiente fuerte para disputar la segunda vuelta.

Paloma Valencia: la heredera del uribismo

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, se consolidó como una de las grandes protagonistas de la jornada electoral. Con más de tres millones de votos en la Gran Consulta por Colombia, superó incluso la votación que Iván Cepeda había obtenido en la consulta del Pacto Histórico en 2025. Su triunfo la posiciona como la candidata más fuerte del uribismo y la primera mujer en representar a este movimiento en una elección presidencial.

Paloma Valencia superó incluso la votación que Iván Cepeda había obtenido en la consulta del Pacto Histórico en 2025. efe

Valencia se presenta como la alumna destacada de Álvaro Uribe y busca demostrar que puede llevar a su grupo político de nuevo a la Presidencia. Aunque es considerada una uribista “purasangre”, Valencia ha cultivado una imagen más moderada que otras figuras de su partido, como María Fernanda Cabal.

Su candidatura llegó tras un proceso interno marcado por tensiones y el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay en 2025. Pese a las polémicas, Valencia emergió como la figura de consenso dentro del Centro Democrático y ahora enfrenta el reto de disputar el liderazgo de la derecha con Abelardo de la Espriella.

Otros candidatos en la carrera presidencial

Aunque Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia concentran la atención mediática y las encuestas, la lista de aspirantes a la presidencia de Colombia es mucho más amplia. En el bloque de centro, Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, vuelve a intentarlo por tercera vez a sus 69 años.

También figuran los exministros Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, Daniel Palacios y Mauricio Lizcano, cada uno con experiencia en distintos gobiernos y carteras ministeriales. La senadora Clara López, reconocida por su trayectoria en la izquierda democrática, también se suma a la lista, junto con el empresario Santiago Botero, la abogada Sondra Macollins y el excontralor Carlos Felipe Córdoba.

