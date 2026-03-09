Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: fecha límite de pago y qué hacer si no llega

El décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador es un beneficio obligatorio para trabajadores en relación de dependencia

El décimo cuarto sueldo o bono escolar equivale al salario básico unificado en Ecuador.

Con la llegada de marzo, miles de trabajadores en Ecuador esperan un ingreso extra que suele coincidir con gastos importantes del hogar. No se trata de un bono ocasional, sino de un derecho laboral establecido por ley: el décimo cuarto sueldo, también conocido como bono escolar.

Este beneficio está destinado a apoyar a las familias durante el inicio del año lectivo y debe ser pagado por los empleadores a todos los trabajadores que mantienen una relación de dependencia. Para 2026, el monto corresponde al valor del salario básico unificado, que asciende a 482 dólares.

Sin embargo, el pago no se realiza en la misma fecha para todo el país. La normativa laboral ecuatoriana establece plazos distintos según la región donde trabaja el empleado.

¿Qué es el décimo cuarto sueldo y quiénes deben recibirlo?

El décimo cuarto sueldo en Ecuador es una remuneración adicional que reciben los trabajadores formales una vez al año. Este ingreso equivale a un salario básico y está pensado para ayudar a cubrir gastos relacionados con la educación, como útiles escolares, uniformes o matrículas.

Tienen derecho a este pago todos los trabajadores que mantienen una relación de dependencia, es decir, quienes cuentan con un contrato laboral y reciben un salario de una empresa o institución.

Monto del décimo cuarto sueldo en 2026

Para el año 2026, el valor del décimo cuarto sueldo corresponde al salario básico vigente, que es de 482 dólares.

Los trabajadores que hayan laborado durante todo el período anual recibirán el monto completo. En cambio, quienes hayan sido contratados recientemente o no hayan trabajado el año completo recibirán un pago proporcional según los meses laborados.

Fecha límite para pagar el décimo cuarto sueldo en Ecuador

La fecha de pago depende de la región del país donde se encuentre el trabajador.

Costa y Galápagos: el décimo cuarto sueldo debe pagarse hasta el 15 de marzo.

Sierra y Amazonía (Oriente): el pago se realiza hasta el 15 de agosto.

Esto significa que los trabajadores de las regiones Costa y Galápagos que hayan trabajado durante todo el período deben recibir hasta 482 dólares antes del 15 de marzo de 2026.

En el caso de nuevos empleados, el valor se calcula de manera proporcional al tiempo que han trabajado dentro del período correspondiente.

Trabajadores en Ecuador deben recibir el décimo cuarto sueldo 2026 antes del 15 de marzo en la Costa. CANVA

Qué hacer si el décimo cuarto sueldo no llega

El pago del décimo cuarto sueldo es una obligación legal para los empleadores. Cuando este beneficio no se cancela dentro del plazo establecido, los trabajadores pueden realizar varios procedimientos para verificar o reclamar el pago.

1. Revisar el Sistema Único de Trabajo (SUT)

El primer paso es ingresar al Sistema Único de Trabajo (SUT), una plataforma oficial del Ministerio de Trabajo. Allí se puede comprobar si el empleador registró el pago del décimo cuarto sueldo.

Este sistema permite revisar información laboral y verificar si la empresa cumplió con sus obligaciones.

2. Presentar una denuncia en el Ministerio de Trabajo

Si el pago no aparece registrado o no se ha recibido, el trabajador puede presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.

Este trámite puede realizarse de forma presencial o en línea y no requiere abogado ni pago alguno.

3. Solicitar una inspección laboral

Otra opción es solicitar una inspección laboral. En este caso, un técnico del Ministerio de Trabajo puede acudir a la empresa para comprobar si existe incumplimiento en el pago del beneficio.

Este mecanismo busca garantizar que los empleadores cumplan con lo establecido en la normativa laboral ecuatoriana.

Multas para empleadores que no paguen el décimo cuarto sueldo

La legislación ecuatoriana establece sanciones para las empresas que incumplan con el pago del décimo cuarto sueldo.

Los empleadores pueden recibir multas que van desde tres hasta 20 salarios básicos unificados. Además, deberán cancelar el valor adeudado al trabajador junto con los intereses correspondientes.

Por esta razón, las autoridades laborales recomiendan a los trabajadores verificar el cumplimiento de este derecho y realizar las denuncias correspondientes en caso de irregularidades.