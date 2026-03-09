Ecuador lanza proyecto para incorporar 400 MW de energía a gas y vapor al sistema

El proyecto se adjudicará en 2027. La producción de gas subirá en mayo de 2026, según el Ministerio de Ambiente y Energía

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, participó hoy en la presentación del proyecto de Ciclo Combinado de 400 MW.

El proyecto de ciclo combinado de 400 megavatios (MW), que impulsa el Ministerio de Ambiente y Energía, fue presentado este 9 de marzo de 2026, en Quito. La iniciativa que se efectuará a través de un proceso público de selección demandará de una inversión privada de alrededor de $835 millones.

La iniciativa, según el Ministerio de Ambiente y Energía, busca reforzar la oferta de energía firme en Ecuador, reducir la dependencia de las hidroeléctricas y sumar una fuente de transición con menores emisiones.

Durante la presentación del proyecto, el viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Javier Medina, señaló que la meta no es usar esta generación solo en momentos críticos, sino incorporarla como parte de la base de la matriz eléctrica. Explicó que el proyecto apunta a dar complementariedad y flexibilidad al sistema, con tecnología moderna de ciclo combinado, que integra turbinas que funcionan con gas natural y con vapor para maximizar la eficiencia.

Detalles del proyecto de ciclo combinado

La estructura del proyecto contempla estudios de factibilidad, diseños definitivos, construcción, operación y mantenimiento de la central, además de la infraestructura asociada para el suministro de gas natural y la conexión al Sistema Nacional Interconectado. El plazo de concesión será de 25 años, de los cuales 21 años corresponderán a la operación comercial y el resto al período de construcción.

La ministra de esta cartera de Estado, Inés Manzano, sostuvo que este proceso marca una nueva señal para el sector energético, al plantear reglas más claras para los inversionistas tras el “fracaso” de un intento en el gobierno anterior. La funcionaria precisó que, esta vez, el esquema fue trabajado con asesores internacionales y respaldado por la reciente Ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, que abrió espacio para nueva inversión privada nacional e internacional.

Un proyecto con adjudicación en 2027

El cronograma oficial prevé una fase inicial de precalificación, ya en marcha, en la que se evaluarán los componentes legales, técnicos y financieros de los interesados. Hasta mayo se espera recibir la documentación de las empresas o consorcios postulantes. Luego, entre junio y noviembre, se receptarán las ofertas de quienes superen esa primera etapa.

La adjudicación está prevista para marzo de 2027. A partir de ese momento comenzará la construcción de la central, que en los modelos referenciales del ministerio se estima en cuatro años porque requiere, entre otros, infraestructura clave para almacenar y transportar gas natural. Sin embargo, la ministra precisó que, una vez adjudicado el proyecto, la obra “tardaría alrededor de dos años adicionales”.

Este proyecto contempla un mecanismo de pago mediante un cargo fijo y un cargo variable, que se canalizará a través de un fideicomiso. Además, la adjudicación recaerá en la oferta que presente el menor precio medio de energía, una vez que haya cumplido con todos los requerimientos jurídicos, técnicos y económicos.

Despacho mínimo y producción de gas natural en Ecuador

Uno de los elementos centrales del esquema es el despacho mínimo garantizado. Las autoridades explicaron que, al tratarse de una energía de transición basada en gas natural, la nueva normativa permite establecer un despacho mínimo de 60 %, es decir, que la central tendrá garantizado operar al menos ese porcentaje de su capacidad en el sistema eléctrico, lo que asegura un nivel mínimo de ingresos para el inversionista y mejora la viabilidad financiera del proyecto.

En la presentación técnica se indicó que una central de ciclo combinado puede superar el 60 % de eficiencia, frente a niveles de entre 30 % y 35 % que registran otras termoeléctricas convencionales. Además, se afirmó que este tipo de generación produce menos emisiones de efecto invernadero y fortalece al sistema.

El combustible principal será gas natural, aunque se dejó abierta la posibilidad de utilizar temporalmente un combustible emergente mientras se concreta el abastecimiento definitivo.

La empresa pública Petroecuador promueve desde agosto de 2025 una campaña para duplicar la producción en el campo de gas Amistad, que es la única operación off-shore que tiene Ecuador. El objetivo inicial era incrementar de manera sostenida la producción a partir del último trimestre de 2025. Pero esta meta aún no se ha concretado.

Actualmente, Ecuador produce 18,7 millones de pies cúbicos de gas natural, según el reporte del 9 de marzo de 2026 de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). Esta cifra se encuentra por debajo de la que se manejaba, cuando se anunció el plan para incrementar su producción (20 millones de pies cúbicos).

Ante este escenario, Manzano aseguró que el aumento de la producción en Amistad se verá “en mayo” de 2026. Para entonces, se estima que la producción de este derivado aumente entre 37 y 40 millones de pies cúbicos.

