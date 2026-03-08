Europa mide golpe económico del conflicto en Irán: ¿qué efectos tiene para Ecuador?

La guerra ha impulsado al alza los costos del petróleo y gas. En Ecuador se prevé un aumento en el precio de los combustibles

Por el estrecho de Ormuz, en Medio Oriente, se transporta el 20 % de crudo y 27 % de gas natural.

El impacto económico de la guerra en Irán será analizado por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, que tienen previsto reunirse este 9 y 10 de marzo para evaluar los posibles efectos de este conflicto sobre la economía del bloque europeo.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha impulsado al alza los precios del petróleo y el gas y ha generado preocupación por la situación en el estrecho de Ormuz, que es uno de los puntos más estratégicos del comercio mundial.

Por el estrecho de Ormuz transita el 20 % del petróleo mundial, un 27 % del gas natural, un 33 % de los fertilizantes, diésel y combustibles de avión, refiere Oswaldo Erazo, analista petrolero.

Así, el tradicional debate sobre la situación macroeconómica entre los titulares de la eurozona (Eurogrupo) previsto para este lunes proporcionará la primera oportunidad para abordar un conflicto cuyo efecto es todavía difícil de prever, pero que añade aún más incertidumbre a unas perspectivas para la economía europea ya ensombrecidas por las tensiones geopolíticas y comerciales previas.

¿Comó afecta el conflicto en Irán en los precios del crudo y derivados?

Los ministros mantendrán además un debate sobre los precios de la energía que, si bien estaba previsto antes del estallido del conflicto para abordar, en particular, las necesidades de inversión en electrificación, previsiblemente se ampliará a cuestiones de seguridad energética en el contexto actual, según explican fuentes europeas a EFE.

Los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de Teherán con ataques a países del Golfo, principales productores mundiales de crudo, han hecho dispararse el precio del petróleo de Brent (de referencia para Europa) en un 25 % desde el 28 de febrero pasado, hasta superar los $90 por barril, y del gas, que ha pasado de cotizar cerca de los $37 (32 euros) el megavatio hora (MWh) a hacerlo por encima de los $57,87 (50 euros/MWh).

La UE no está particularmente preocupada por la seguridad de suministro ya que apenas importa hidrocarburos de Oriente Medio (un 6,8 % de su petróleo viene de Arabia Saudí y un 6 % del gas natural licuado de Catar en el tercer trimestre de 2025) y solo un 9 % del petróleo llega a través del estrecho de Ormuz.

Pero el aumento del precio de estos combustibles a escala global podría repercutir de manera indirecta en la cesta de la compra de los europeos, según advierten los analistas y el propio Banco Central Europeo, que anticipan un aumento de la inflación si el conflicto en Medio Oriente se prolonga.

El efecto económico de la guerra en Irán

Mientras tanto, este martes, los titulares de toda la UE retomarán el debate sobre el efecto económico de la guerra durante un desayuno en el consejo Ecofin organizado por la presidencia de turno chipriota, que la víspera anunció la cancelación de todos los consejos informales de ministros que tenía previsto celebrar este mes en su territorio, incluido el de Economía, tras el ataque a una base británica en el país.

Desde el Ministerio de Economía de España señalan que es “pronto” para poner cifras concretas al impacto de un conflicto que no se sabe cómo evolucionará y, por tanto, el trabajo nacional y europeo se centra en analizar la situación y asegurar que se está preparado para reaccionar si es necesario.

Sin embargo, descartan que los ministros comunitarios vayan a tomar ya decisiones sobre posibles medidas de respuesta a nivel europeo, como las que se adoptaron por la crisis energética a raíz de la guerra en Ucrania o la pandemia.

“El mensaje (es) de cautela, de seguir de cerca la situación. Los mecanismos existen para responder y también existe la voluntad de responder en caso de que sea necesario y se irá abordando a su debido tiempo cada elemento”, apuntan fuentes de ese ministerio.

Al margen del conflicto en Oriente Medio, el Eurogrupo abordará el tema de las finanzas digitales y su marco regulatorio, incluido el proyecto de un consorcio de bancos europeos para lanzar una ‘stablecoin’ en euros.

Además, el ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, informará a sus homólogos sobre los trabajos del Laboratorio de Competitividad impulsado por España para avanzar en la integración de mercados de capitales con los países europeos que lo deseen, en particular, sobre el proyecto para una plataforma de titulización.

¿Qué efecto tiene para Ecuador el conflicto en Irán?

El conflicto en Irán no es ajeno para Ecuador, debido al alza del crudo WTI el precio de las gasolinas extra, ecopaís y del diésel prémium podría registrar desde el 12 de marzo de 2026 un aumento de hasta el 5 %, que es el porcentaje máximo que establece el sistema de bandas aplicado en Ecuador desde junio de 2024.

Este mecanismo establece que los precios pueden subir hasta un máximo de 5 % mensual o bajar hasta 10 % cuando los costos internacionales del crudo y de los derivados cambian, explica Erazo y enfatiza que solo entre el 27 de febrero y el 6 de marzo el barril del WTI pasó de $66,96 a $90,9, lo que implica un incremento de aproximadamente 35,7 % en ese periodo.

Así, si se consideran parámetros técnicos, no se emiten Decretos modificatorios de última hora y se apunta a mantener una reducción en la asignación de subsidios, se prevé un alza en el precio del galón de la extra, ecopaís y diésel. La súper, en cambio, podría tener un alza mayor, porque no es parte del sistema de bandas.

