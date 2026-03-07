Tensión arancelaria reduce en $66 millones el comercio entre Ecuador y Colombia

La aplicación de aranceles causó un impacto negativo en las importaciones y exportaciones entre Ecuador y Colombia

El intercambio comercial entre Ecuador y Colombia se redujo tras la aplicación de aranceles.

El comercio bilateral entre Ecuador y Colombia registró una caída en febrero de 2026 frente al mismo mes de 2025, tras la aplicación de la tasa de seguridad que aplica Ecuador a las importaciones colombianas y la respuesta arancelaria adoptada por el país vecino para los productos ecuatorianos.

Según datos preliminares difundidos el 6 de marzo de 2026 por el exministro de Producción, Daniel Legarda, las importaciones ecuatorianas desde Colombia disminuyeron un 54 % en febrero de 2026 frente al mismo mes de 2025. Esta reducción coincide con la entrada en vigor, el 1 de febrero, de la tasa de seguridad del 30 % aplicada por Ecuador a los productos provenientes de ese país.

Colombia es un proveedor clave para Ecuador. Desde este destino se importan:

Medicinas, preparaciones para higiene, energía eléctrica, insecticidas, desinfectantes, maquillaje, cremas y más, según el Ministerio de Producción

Por su parte, las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia se redujeron un 18 %, luego de que el Gobierno colombiano aplicara aranceles espejo el 24 de febrero como respuesta a la medida ecuatoriana.

Ecuador exporta a Colombia:

Pescado, elaborados vegetales y aceites, otras maderas, otras manufacturas, camarón, arroz, banano y otros.

$66 millones menos en comercio bilateral

En total, el intercambio comercial entre ambos países se redujo en alrededor de $66 millones solo en febrero, detalla Legarda. De ese monto, cerca de $51,5 millones corresponden a una caída de importaciones desde Colombia y $14,5 millones a menores exportaciones ecuatorianas hacia ese mercado.

El exministro precisó que los datos provienen de información aduanera basada en manifiestos y declaraciones de comercio exterior, que se cargan en distintas plataformas del sistema aduanero. E indicó que se trata de cifras preliminares, ya que el Banco Central del Ecuador (BCE) presenta unos meses después las estadísticas oficiales.

Ventas internas crecieron en febrero

En contraste con la caída del comercio bilateral, el Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que la actividad económica interna mantuvo un desempeño positivo durante el mismo mes.

De acuerdo con la entidad, las ventas en el país alcanzaron $20.473 millones en febrero de 2026, lo que representa $1.613 millones más que en el mismo mes de 2025. Esto equivale a un crecimiento interanual del 8,6 %, según los registros de comprobantes electrónicos.

El SRI señaló que estos resultados se dieron en un contexto en el que ya estaba en vigor la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia. Según la institución, los datos sugieren que, hasta el momento, la medida no ha generado alteraciones significativas en el ritmo de las transacciones internas.

La postura del sector privado de Ecuador es distinta

El presidente Daniel Noboa resaltó también el 27 de febrero de 2026 en radio Centro que tras la aplicación de la tasa de seguridad, la balanza comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) con Colombia registró en febrero un saldo positivo de $30 millones frente al mismo mes de 2025, que fue negativo (−$90 millones).

Además señaló que con la aplicación de la tasa, se han recaudado $13 millones, que el empleo subió dos puntos y que el transporte y almacenamiento registró un crecimiento del 18,4 % en febrero de 2026.

Días después, el 2 de marzo de 2026, Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), sostuvo que el impacto de estas decisiones —adoptadas por los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro— no se limita a cifras comerciales. “Se trasladan a precios, inversiones y puestos de trabajo”, afirmó. Además, pidió leer los datos con cautela, pues muchas operaciones se adelantaron antes de que entren en vigor las restricciones, por lo que el impacto estructural podría sentirse con mayor fuerza en los próximos meses.

El origen de la tensión arancelaria entre Ecuador y Colombia

La tensión comercial entre Ecuador y Colombia comenzó a finales de enero de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa anunció la tasa de seguridad del 30 % para las importaciones colombianas. Posteriormente, el país vecino respondió con aranceles recíprocos y restricciones a algunos productos ecuatorianos, lo que ha afectado el intercambio comercial entre ambas economías.

Actualmente, Ecuador aplica desde el 1 de marzo una tasa del 50 % para las compras que provienen de Colombia. Mientras tanto, el país vecino evalúa una medida similar que afectará a más productos ecuatorianos, porque la imposición -según el proyecto de Decreto- ya no será para 73 subpartidas (productos), sino 281.

