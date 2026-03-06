Colombia busca opciones para exportadores afectados por arancel del 50 % de Ecuador

Empresarios plantean créditos, ampliar incentivos a exportaciones y abrir un canal de diálogo para reducir la tensión

Colombia evalúa el impacto de la tasa de seguridad que aplica Ecuador a Colombia desde el 1 de febrero de 2026. La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Morales, se reunió con representantes de 12 sectores exportadores que venden productos a Ecuador para analizar el impacto de la actual tensión comercial bilateral y evaluar medidas de apoyo a las empresas afectadas.

Así lo informó la entidad colombiana este 6 de marzo de de 2026 en su página institucional.

El encuentro, según el ministerio, permitió recoger las preocupaciones del sector privado y revisar alternativas para sostener las exportaciones colombianas hacia el mercado ecuatoriano. Entre las opciones planteadas está la apertura de una línea de crédito a través de Bancóldex, dirigida a compañías que comercializan sus productos en Ecuador.

Además, el Gobierno colombiano analiza estrategias para diversificar destinos de exportación, con el objetivo de reducir la dependencia de ese mercado y abrir oportunidades en otros países.

Tasa de seguridad de Ecuador: propuestas del sector privado colombiano

Durante la reunión, los empresarios también plantearon la posibilidad de extender el Certificado de Reembolso Tributario (CERT) a las exportaciones dirigidas a Ecuador, ya que actualmente ese instrumento de apoyo no aplica para ese mercado.

Otra de las propuestas discutidas fue la posibilidad de contar con un validador internacional que facilite un canal de interlocución con el Gobierno ecuatoriano y contribuya a abrir espacios de diálogo orientados a desmontar la denominada “tasa de seguridad”, que hoy alcanza el 50 % para las importaciones colombianas. En febrero la imposición adoptada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue del 30 %.

Según Morales, esta alternativa forma parte de la agenda que analiza el Gobierno colombiano para intentar encauzar la controversia comercial y avanzar hacia un escenario de diálogo formal entre ambos países.

“Hemos evaluado la posibilidad de contar con un validador internacional que facilite un canal de interlocución que contribuya a encauzar esta situación. Esta alternativa hace parte de la agenda de análisis y vamos a explorarla con seriedad, porque puede ayudar a abrir espacios que permitan avanzar hacia un escenario de diálogo”, señaló la ministra Morales.

Mantener abiertos los canales diplomáticos

En la reunión también participó la viceministra de Minas, Sorrel Aroca, y representantes de gremios exportadores, quienes coincidieron en la necesidad de preservar los canales diplomáticos y las reglas de juego del comercio bilateral.

Morales señaló que la relación comercial entre Ecuador y Colombia refleja un alto nivel de integración productiva y que, precisamente por esa interdependencia, las tensiones deben resolverse mediante diálogo y a través de los mecanismos institucionales del comercio internacional.

La ministra añadió que las medidas adoptadas por Colombia responden al principio de reciprocidad frente a las decisiones comerciales de Ecuador y tienen carácter “transitorio”, con el objetivo de restablecer condiciones de equilibrio en el intercambio bilateral.

Pese a los esfuerzos institucionales para desescalar la situación, la diferencia entre ambos países continúa concentrado en el ámbito comercial, por lo que el Gobierno colombiano aseguró que seguirá gestionando la controversia mediante canales diplomáticos y espacios de negociación que permitan retomar la normalidad en el comercio bilateral.

A pesar de los esfuerzos institucionales adelantados por el país en distintos frentes, no ha sido posible desescalar esta situación, que incluso escaló a la Comunidad Andina (CAN).

“Desde el Gobierno seguiremos gestionando esta situación a través de los canales diplomáticos y de los escenarios de diálogo que permitan encauzarla hacia un escenario de normalidad comercial, sustentado en reglas previsibles de intercambio y en el marco de integración económica que estructura la relación bilateral”, puntualizó la ministra Morales.

Gremios no llegaron a acuerdos con las autoridades del Gobierno de Ecuador

El 3 de marzo, el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, se reunió también en Tulcán con representantes de gremios productivos y de la cadena logística de Carchi y de la ciudad colombiana de Ipiales para analizar el impacto de la tensión comercial entre ambos países.

El encuentro, que se realizó en las instalaciones del ECU-911 y se extendió por casi tres horas, buscaba escuchar las preocupaciones del sector privado ante la aplicación de la denominada “tasa de seguridad” y el arancel recíproco que se discute entre Ecuador y Colombia.

Sin embargo, la cita terminó sin acuerdos ni anuncios de medidas concretas, lo que generó malestar entre los dirigentes empresariales y transportistas que participaron en la reunión. Según los representantes gremiales, el ministro se limitó a escuchar los planteamientos y señaló que trasladará las inquietudes al presidente Daniel Noboa, mientras los sectores afectados advirtieron sobre el fuerte impacto que las restricciones comerciales ya provocan en la actividad económica de la frontera.

