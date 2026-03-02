Exportadores de Ecuador anuncian mesa nacional de seguridad ante escalada arancelaria

Ecuador aplica desde el 1 de febrero una tasa a importaciones colombianas. Colombia tomó una medida similar el 24 de febrero

La instalación de la mesa de seguridad se realizará en las próximas semanas, informó Fedexpor.

El sector exportador de Ecuador anunció este 2 de marzo de 2026 la creación e instalación de una mesa nacional de seguridad para articular -junto con el Bloque de Seguridad del Gobierno- acciones concretas frente al problema de inseguridad, en medio de la escalada arancelaria entre Ecuador y Colombia.

Esta iniciativa se presentó durante la rueda de prensa que ofreció el sector empresarial ecuatoriano y colombiano sobre el impacto de los aranceles impuestos entre ambas naciones vecinas.

El presidente Daniel Noboa anunció el 21 de enero de 2026 la aplicación de una tasa de seguridad del 30 % para las importaciones que provienen desde Colombia. La medida fue tomada, según el jefe de Estado, debido a la falta de cooperación del país vecino en el control del crimen organizado en la frontera.

Sin embargo, el presidente de Colombia Gustavo Petro ha indicado que si realiza acciones para mitigar este problema.

Actualmente, Ecuador aplica desde el 1 de marzo de 2026 una tasa de seguridad del 50 % a las importaciones colombianas, en febrero fue del 30 %. Mientras tanto, Colombia mantiene una sobretasa del 30 % a productos ecuatorianos, pero evalúa medidas similares a Ecuador.

Exportadores invitaron al Bloque de Seguridad a la mesa de seguridad

CAN lanza un llamado urgente a Noboa y Petro por confrontación arancelaria Leer más

Xavier Rosero, presidente ejecutivo de Fedexpor, explicó que la propuesta de una mesa de seguridad ya fue presentada al Gobierno y que se ha venido trabajando durante varios meses porque este sector ha sido uno de los más afectados por este problema. La instalación formal de la mesa se realizará en las próximas semanas y contará con la participación de los principales sectores exportadores.

Además, se extendió la invitación al Bloque de Seguridad y existe la apertura oficial para coordinar esfuerzos con otros sectores empresariales.

“El objetivo es abonar en todas las acciones que como sector exportador podemos impulsar en materia de seguridad”, señaló Rosero, quien destacó que hay una respuesta positiva del Ejecutivo para sumar al sector privado dentro de la estrategia nacional.

Rosero advirtió que la tensión aranceleria representa un riesgo inmediato de al menos $25 millones mensuales para las exportaciones ecuatorianas y podría ascender a $75 millones al mes si se concreta el arancel del 50 % para casi toda la oferta exportable de Ecuador.

Esta situación podría afectar cerca de 40.000 empleos directos dependen de la cadena exportadora, en logística, producción y comercialización.

Seguridad sí, pero sin asfixiar el comercio formal

Rosero anunció la creación de una mesa nacional de seguridad con sectores exportadores para aportar soluciones técnicas frente al problema de inseguridad, pero reiteró que la seguridad debe enfrentarse en ese ámbito y no mediante barreras comerciales que “asfixian” al comercio formal y abre la ventana de oportunidad para la informalidad, al contrabando y las economías ilícitas.

Por esta razón, la mesa nacional de seguridad buscará proponer estrategias de formalización, trazabilidad y control, especialmente en zonas de frontera, pero también al interior del país, con el objetivo de fortalecer la economía formal.

Colombia bloquea ingreso vía terrestre de banano de Ecuador, camarón y más productos Leer más

El sector exportador insistió en que más espacio para empresas formales implica mayor recaudación, más presencia del Estado y más opciones de empleo. En paralelo, reiteró el llamado a retomar el diálogo al más alto nivel para evitar que la escalada arancelaria termine afectando de manera irreversible al comercio bilateral.

El Gobierno defiende la tasa de seguridad

El presidente de Ecuador Daniel Noboa defendió el 27 de febrero de 2026 en una entrevista en radio Centro la sobretasa del 50 % aplicada a productos de Colombia y sostuvo que no se trata de un arancel convencional, sino de una “tasa de seguridad”.

Esta medida, según el mandatario, responde al “descuido” de Colombia en la frontera, lo que obligaría a Ecuador a asumir un mayor costo de protección. En ese marco, aseguró que el país estaría duplicando el gasto de seguridad y que eso implicaría alrededor de $400 millones adicionales al año.

Noboa afirmó que, desde la implementación de esta tasa, se han observado resultados "positivos" en seguridad y en el frente económico. Indicó que las muertes violentas en las provincias fronterizas Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos se redujeron 33,3 %.

En materia comercial, el mandatario sostuvo que el déficit comercial mensual con Colombia cambió de forma significativa. Señaló que en febrero de 2025 el saldo mensual era deficitario en alrededor de $90 millones, mientras que en el mismo mes de 2026 se registra un superávit de $30 millones, es decir, un giro de $120 millones. Según Noboa, ese cambio impulsa mayor empleo, comercialización de ciertos productos y “genera un mejor ambiente comercial directo”.

El presidente también señaló que, con la aplicación de la tasa, se han recaudado $13 millones. Añadió que el empleo subió dos puntos y que el transporte y almacenamiento registró un crecimiento de 18,4 % en febrero de 2026. En ese contexto, cuestionó a algunos dirigentes gremiales y dijo que “están equivocados” porque “no están viendo el efecto real” de la medida.

Juan Carlos Navarro: "Los impactos no se quedan en las estadísticas"

Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), señaló este 2 de marzo de 2026, en la rueda de prensa que ofreció este sector, que los impactos -de la imposición de aranceles entre Ecuador y Colombia- "no se queda en las estadísticas, se trasladan a precios, a inversiones y a puestos de trabajo".

"El trabajo cayó un 90 %": transportistas del Carchi detallan efecto del arancel Leer más

Además, precisó que es importante entender las cifras actuales del comercio deben leer en contexto debido a que algunas importaciones se adelantaron antes de que entraran en vigencia las restricciones, por lo que lo observado hoy no necesariamente refleja el impacto estructural que podría verse en los próximos meses. “Aquí no hay ganadores, aquí todos perdemos”, advirtió, al insistir en que se debe suspender la aplicación de medidas mientras se instala una mesa de diálogo al más alto nivel, entre presidentes.

Noboa señaló también que el Gobierno trabaja a través de Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) para habilitar y fortalecer el intercambio comercial por vía terrestre con Perú, Bolivia y Brasil, lo que según su argumento incrementaría de forma significativa la demanda de transporte ecuatoriano.

El presidente de Ecuador sostuvo también que la demanda presentada por Colombia a Ecuador ante la Comunidad Andina perdería sustento si ese país aplica un arancel recíproco, ya que -según el mandatario- ello anularía su propio reclamo dentro del proceso.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO