FIFA propone roja directa por cubrirse la boca en altercados

Gianni Infantino busca cerrar vacíos en la lucha contra el racismo y podría aplicarse antes del Mundial 2026

La FIFA encendió este lunes 2 de marzo el debate internacional al proponer la expulsión inmediata de los jugadores que se cubran la boca mientras discuten con un rival en medio de un altercado. El planteamiento fue analizado durante la reunión anual de la International Football Association Board (IFAB), donde se discutieron nuevas herramientas para combatir los insultos discriminatorios dentro del campo de juego.

El impulso de esta iniciativa surge tras el incidente ocurrido el 17 de febrero de 2026 en la UEFA Champions League, cuando Vinícius Júnior denunció presuntos insultos racistas en un cruce con Gianluca Prestianni, quien se cubrió la boca durante la discusión, impidiendo confirmar lo dicho a través de las cámaras y la lectura de labios.

Según explicó Gianni Infantino, ocultar deliberadamente el habla en un contexto de confrontación genera un “vacío probatorio” que favorece la impunidad. La propuesta apunta a que, ante la posibilidad de una tarjeta roja automática, los futbolistas mantengan una conducta transparente que permita a árbitros y al VAR fiscalizar cualquier intercambio verbal sospechoso.

Sin embargo, la posible norma ha generado controversia. Diversos sectores advierten que cubrirse la boca es también una práctica común para evitar que los rivales descifren estrategias tácticas, por lo que la IFAB deberá definir con claridad qué constituye un “altercado” para no sancionar conversaciones deportivas legítimas.

El presidente de FIFA Gianni Infantino en el Congreso de FIFA realizado en diciembre EFE

De concretarse, el cambio podría entrar en vigor antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que marcaría una de las reformas disciplinarias más significativas del fútbol moderno. La FIFA sostiene que la prioridad es erradicar cualquier forma de discriminación, incluso si ello implica modificar conductas históricas dentro del terreno de juego.

