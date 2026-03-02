Oleaje en Ecuador: Inocar prevé mar agitado en la Costa y Galápagos

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó sobre las condiciones del oleaje en la costa continental e insular de Ecuador del 3 al 5 de marzo de 2026. El organismo prevé el arribo de olas predominantes del Sur del Pacífico hacia el perfil marítimo nacional. Además, alertó que el 3 de marzo inicia una fase de aguaje. Para ese periodo se espera un estado de mar agitado.

Según el análisis oficial, durante esos días las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca en zonas de rompientes. El comunicado advierte que el incremento de energía en el mar se combinará con periodos largos de ola. El periodo estimado será de hasta 17 segundos en el borde costero continental. En la región insular el periodo previsto es de 16 segundos.

“Inocar exhorta a la ciudadanía y a los navegantes a mantenerse informados a través de los canales oficiales”, señala el boletín difundido el 2 de marzo de 2026. La entidad recomienda tomar precauciones en actividades marítimas y recreativas. El estado del mar, de acuerdo con la categorización técnica, se ubica en nivel agitado. Esto implica un nivel alto de amenaza por presencia de olas medias y altas con mayor energía.

Oleaje en Ecuador: provincias con mayor impacto en la Costa continental

En el borde costero continental, el pronóstico incluye a Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. En Esmeraldas se prevén olas con dirección predominante Noroeste y Oeste-Suroeste. La altura mínima estimada es de 0,50 metros y la máxima alcanzaría 1,60 metros. En Manabí, las olas llegarían desde el Oeste y Suroeste con máximos de hasta 1,70 metros.

Para Santa Elena y Guayas, la dirección predominante será Suroeste, con alturas entre 0,50 y 1,60 metros. En El Oro, el comportamiento será menor en comparación con otras provincias. Allí se estiman alturas mínimas de 0,30 metros y máximas de 0,70 metros. En todos estos sectores el estado del mar está catalogado como agitado.

El reporte técnico se basa en el modelo numérico ECMWF y en el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas. El incremento del oleaje coincide con la fase de aguaje máximo anunciada para el 3 de marzo. Este fenómeno puede provocar ascenso del nivel del mar en zonas costeras. También aumenta la probabilidad de corrientes de resaca.

Galápagos: olas más altas y mar agitado en la región insular

En el borde costero insular, el pronóstico incluye al oeste y sur de Galápagos. En el sector occidental del archipiélago se esperan olas provenientes del Sur-Suroeste. Las alturas mínimas serían de 0,90 metros y las máximas de hasta 1,70 metros. El periodo de ola previsto alcanza los 16 segundos.

En el sur de Galápagos, las condiciones muestran un ligero incremento en la altura máxima. Allí se estiman olas entre 1,00 y 1,80 metros, también con dirección Sur-Suroeste. El estado del mar está definido como agitado. Esto supone presencia de olas medias y altas con mayor energía.

El boletín explica que un mar agitado corresponde a “nivel alto de amenaza” por incremento del oleaje respecto a lo normal. La categoría implica posibles corrientes de resaca en zonas de rompiente. El organismo advierte que la combinación de aguaje y periodos largos puede intensificar el impacto. La recomendación es reforzar medidas de prevención en playas y actividades náuticas.

¿Qué significa mar agitado y por qué aumenta el riesgo?

El informe detalla cuatro niveles para describir las condiciones marítimas en zonas costeras. El nivel muy agitado representa el máximo grado de amenaza por olas altas, resacas y ascenso del nivel del mar. El nivel agitado, previsto para estos días, indica presencia de olas medias y altas con mayor energía. También contempla posibles periodos largos y corrientes de resaca.

El nivel moderado corresponde a oleaje mayor a lo normal sin alcanzar niveles altos de amenaza. Mientras que el nivel ligero implica mar tranquilo y sin riesgo relevante. Para el 3 al 5 de marzo, la condición dominante en la costa continental e insular es agitado. Esto coloca a las zonas costeras bajo un escenario de vigilancia.

Entre el 3 y el 5 de marzo, las gráficas de mar abierto muestran alturas máximas que superan los 2 metros en el entorno oceánico. Aunque en la franja costera los valores son menores, el incremento de energía es sostenido. La combinación de dirección Sur del Pacífico y aguaje configura el escenario previsto. El llamado es a seguir la evolución de los reportes oficiales.

