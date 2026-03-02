Terminó la veda del cangrejo en Ecuador: desde cuándo se puede vender y consumir

Durante un mes, en Ecuador estuvo prohibida la captura, recolección y comercialización de este crustáceo

La veda del cangrejo en Ecuador termina este lunes 2 de marzo, por lo que desde este martes 3 se retomará oficialmente la captura, comercialización y consumo de este crustáceo a escala nacional.

La restricción, que se extendió durante 29 días, tuvo como objetivo proteger el período reproductivo de la especie y garantizar su sostenibilidad. Durante ese lapso, la especie pasó por un ciclo de precortejo y cópula.

Durante la primera veda en este 2026 estuvo prohibida la recolección, transporte y venta del cangrejo rojo y azul en mercados, restaurantes y demás puntos de expendio.

Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de la medida podía acarrear multas y el decomiso del producto. Las sanciones fluctúan entre 2 y 10 salarios básicos, es decir, entre 964 y 4.820 dólares.

Sanciones por incumplir la veda del cangrejo en Ecuador

Entre el 22 y 23 de febrero, la Unidad Nacional de Policía de Protección del Medio Ambiente (UPMA) decomisó 378 cangrejos que eran expendidos en diversas zonas de Guayaquil.

Durante los operativos, ejecutados en el ingreso a Nueva Prosperina, en Puente Lucía y en la vía Perimetral, los agentes retuvieron seis planchas y tres atados de cangrejos, los cuales fueron devueltos a su hábitat natural en el manglar de Tres Bocas, en el sur de Guayaquil.

Restaurantes en Guayaquil vuelven a incluir a los cangrejos en su menú

Con el levantamiento de la prohibición, comerciantes y cangrejeros retoman sus actividades habituales, especialmente en zonas como Guayas, El Oro, Manabí y Esmeraldas, donde la captura de este recurso es parte fundamental de la economía local.

En Guayaquil, restaurantes y huecas especializadas también vuelven a incluir el producto en sus menús. Durante la veda, algunos locales ofrecían otro tipo de mariscos y crustáceos a su clientela, mientras otros establecimientos enviaron de vacaciones a su personal y cerraron temporalmente. Algunos de estos espacios están ubicados en zonas como la calle Los Ríos -centro sur-, y en Sauces 8, en el norte.

¿Cuándo será la segunda veda de cangrejo del 2026?

Según las autoridades, la próxima veda del cangrejo en 2026 se aplicará durante todo el mes de septiembre, período en el que la especie atraviesa el proceso de muda de caparazón y libera sustancias que pueden resultar nocivas para el consumo humano.

