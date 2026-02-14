Más de 160 animales silvestres rescatados Guayaquil: la expansión los deja sin hogar

Zarigüeyas y aves lideran la lista de especies desplazadas por el cemento. GOCAM las reubica en bosques protectores

Guayaquil no solo es tráfico, comercio y ruido; es también el escenario de una batalla silenciosa por la supervivencia. Mientras la mancha urbana avanza implacable, devorando cerros y manglares, la fauna silvestre queda atrapada, desorientada y vulnerable en medio del concreto. En respuesta a esta crisis ecológica, el Grupo de Gestión Operativa de Control Ambiental y Mercados (GOCAM) se ha convertido en la una línea de defensa para las especies desplazadas.

Fauna rescatada

Desde que iniciaron sus operaciones formales en mayo de 2025, tras una capacitación intensiva de 180 horas, este equipo especializado ha rescatado a decenas de animales que, forzados por la pérdida de su hábitat, terminan en patios, techos o heridos en las calles

#ACM 🔵🟡



¡Rescate de fauna silvestre!



👮🏻‍♀️ Agentes de Control Municipal de Medio Ambiente realizaron el rescate de:



🦉Polluelo de búho.

🐾 Zarigüeya.

🐢Tortuga.



Tras sus respectivas valoraciones médicas, los animales silvestres serán reisertados en su hábitat.#CiudadDeTodos pic.twitter.com/ZBk4PbxZvN — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) February 6, 2026

Las cifras del GOCAM dibujan un mapa de la biodiversidad que aún resiste en la urbe. Las zarigüeyas (Didelphis marsupialis) encabezan la lista de rescates con 70 ejemplares atendidos. Estos marsupiales, inofensivos y vitales para el control de plagas, son a menudo incomprendidos y atacados por desconocimiento.

Pero la lista va mucho más allá. Entre mayo de 2025 y la fecha actual, se han rescatado: 26 iguanas y 22 boas; 15 tortugas y 14 garzas; 8 mochuelos del Pacífico, pequeñas rapaces nocturnas que suelen aparecer desorientadas en zonas residenciales.

Incluso, la ciudad ha revelado sorpresas que evidencian la riqueza natural que la rodea: el rescate de especies poco comunes como un hurón, una guanta y hasta una tortuga mordelona (Chelydra acutirostris) hallada en Mapasingue.

La intensidad de esta labor quedó demostrada el pasado 5 de febrero de 2026. En una sola jornada, el equipo atendió múltiples emergencias: rescataron un mochuelo en un colegio del sur, liberaron una zarigüeya sana en el Bosque Protector Cerro Colorado y auxiliaron a una tortuga mordelona y otra zarigüeya herida en el sector de Guayarte.

El protocolo es estricto: la prioridad es siempre la reinserción. Si el animal está sano, regresa inmediatamente a su hogar en áreas protegidas como Cerro Colorado, Cerro Paraíso o Samanes. Si está herido, es trasladado para valoración técnica por parte de la Dirección de Ambiente o el Ministerio del ramo.

