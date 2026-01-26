Operativo en Guayas salva a oso perezoso en Naranjal y recupera aves exóticas

La Policía Nacional intervino en cuatro cantones para rescatar fauna silvestre. El perezoso fue liberado en Churute

Un oso perezoso que colgaba del tendido eléctrico en Naranjal y diez aves mantenidas en cautiverio fueron rescatados este lunes 26 de enero en varios cantones del Guayas. La Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) ejecutó los operativos de manera simultánea en cuatro puntos de la provincia, incluyendo Milagro, Daule y Simón Bolívar, como parte de una intervención para frenar el tráfico y tenencia ilegal de fauna.

La intervención respondió a alertas ciudadanas y de inteligencia que ubicaban a las especies fuera de su hábitat. En el caso del espécimen de dos dedos (Choloepus hoffmanni) hallado en Naranjal, el riesgo de electrocución era inminente al encontrarse aferrado al cableado público, lo que motivó una maniobra de extracción inmediata por parte de los uniformados.

Oso rescatado por la Policía y Bomberos. CORTESÍA

Según el reporte técnico del cabo Rayner Ortega, de la UPMA, el operativo se extendió a inmuebles donde se mantenía fauna silvestre como mascotas, una práctica sancionada por el Código Orgánico del Ambiente. El inventario de las especies recuperadas incluye:

- 1 Lora frentirroja (Amazona autumnalis)

- 1 Loro cabeciazul (Pionus menstruus)

- 4 Pericos aliamarillos (Brotogeris versicolurus)

- 2 Pericos cachetigris (Brotogeris jugularis)

- 2 Loras caretirrojas (Psittacara erythrogenys)

Tras la valoración veterinaria a cargo de funcionarios del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), se determinó el destino de los animales. El oso perezoso, al no presentar heridas graves, fue reinsertado este mismo lunes en la Reserva Ecológica Manglares Churute, asegurando su retorno a un ecosistema protegido.

Las aves permanecen bajo custodia para determinar si son aptas para la liberación o si requieren rehabilitación debido a la domesticación prolongada. La Policía Nacional reiteró que la extracción de estas especies de sus ecosistemas altera la biodiversidad local y constituye un delito ambiental.

Policía junto a las aves rescatadas. CORTESÍA

