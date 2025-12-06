Expreso
Policía inspecciona el cargamento de cangrejos.CORTESÍA

Pesca ilegal en Churute: rescatan 510 cangrejos atrapados en mallas

Operativo de la Policía Nacional frenó el tráfico de especies en la reserva. Es la segunda incautación en menos de 72 horas

Un total de 510 cangrejos rojos fueron rescatados y devueltos a su hábitat natural la mañana de este sábado 6 de diciembre de 2025. El operativo se ejecutó en la Reserva Ecológica Manglares Churute, en el cantón Naranjal (Guayas), donde autoridades detectaron el uso de métodos de pesca prohibidas que atentan contra la sostenibilidad del ecosistemas. 

¿Cómo se realizó el operativo en la Reserva Ecológica?

La intervención fue liderada por la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional, en coordinación con funcionarios del Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) y guardaparques de la reserva.

  • Upma
    Operativo de control por la fauna silvestre, encabezado por la Policía Nacional de Medio Ambiente.CORTESÍA
  • Upma
    Operativo de control por la fauna silvestre, encabezado por la Policía Nacional de Medio Ambiente.CORTESÍA
  • Upma
    Operativo de control por la fauna silvestre, encabezado por la Policía Nacional de Medio Ambiente.CORTESÍA
Según el reporte oficial, el hallazgo se produjo entre las 08:00 y las 12:00 durante un patrullaje fluvial de control rutinario. Los uniformados interceptaron dos embarcaciones que transportaban los crustáceos. Al inspeccionar la carga, confirmaron que los animales habían sido capturados utilizando mallas, una técnica ilegal que no discrimina el tamaño ni el sexo del cangrejo, causando un daño severo a la población de la especie.

Tras la retención de las embarcaciones y el decomiso del producto, el personal técnico procedió a la reinserción inmediata de los 510 ejemplares en los manglares de la zona protegida. Esta acción busca mitigar el impacto ambiental y garantizar la reproducción del recurso.

La UPMA destacó que estos controles responden a la orden de servicio enfocada en reducir la cacería, tráfico, tenencia y comercialización ilegal de vida silvestre y recursos marinos en la Zona 5 y Subzona Guayas.

La presión sobre el ecosistema de Churute es constante. Este es el segundo golpe a la pesca ilegal registrado en la misma semana dentro de la reserva. Apenas el pasado jueves, las autoridades realizaron otra retención significativa de 480 cangrejos, los cuales también fueron liberados con ayuda de funcionarios de Ambiente.

En menos de tres días, se ha evitado el tráfico de casi 1.000 cangrejos capturados irregularmente en esta área protegida, informa la Policía. #

