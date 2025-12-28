Incendio en una vivienda en Conocoto moviliza a bomberos de Quito

El incendio se registró al interior de una vivienda y fue controlado y liquidado

La Unidad de Investigaciones de Incendios recolectó indicios para determinar las posibles causas del fuego.

La mañana de este 28 de diciembre de 2025, el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) atendió una emergencia por un incendio estructural en el sector de Conocoto.

El siniestro se registró al interior de una vivienda y fue controlado y liquidadode manera oportuna gracias a la rápida intervención del personal operativo.

Tras sofocar las llamas, los equipos de emergencia continuaron con labores de enfriamiento y remoción de escombros, con el objetivo de evitar posibles reactivaciones del fuego.

De acuerdo con información oficial del CBQ, la pronta respuesta permitió que el incendio no se propagara a inmuebles vecinos.

Al lugar también acudió la Unidad de Investigaciones de Incendios, que inició la recolección de indicios para determinar las posibles causas del siniestro. Las autoridades recordaron a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, se debe comunicar de inmediato al 911.

Otra emergencia en el sur de Quito

Un día antes, el 27 de diciembre de 2025, se registró un deslizamiento de tierra en el sur de Quito, específicamente en el sector de De los Libertadores y Cinto OE11B. El evento habría sido provocado por trabajos con maquinaria pesada en la zona.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó, a través de su cuenta en la red social X, que dos personas fueron rescatadas por el Cuerpo de Bomberos de Quito y recibieron atención médica en el sitio. Además, una vivienda resultó afectada por el movimiento de tierra.

En un segundo reporte, las autoridades confirmaron que, tras las labores de búsqueda y rescate, una persona fue hallada con vida y trasladada al Hospital Enrique Garcés. Se descartó la presencia de más personas atrapadas.

La SNGR aseguró que mantiene el seguimiento del evento y, en coordinación con el Operativo Zonal del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), continúa con la evaluación de daños y el monitoreo de riesgos en el sector.

