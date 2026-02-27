Juez rechaza demanda por retrasos en devolución del IVA a grupos vulnerables

El juez declaró improcedente la acción pero el dinero aprobado sigue sin llegar a las cuentas de los beneficiarios

El juez David Patricio Suasnavas Fonseca rechazó la acción de protección presentada por tres ciudadanos contra el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por la no devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado en sus compras. La audiencia se realizó el 27 de enero de 2026 en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito.

Los demandantes son Alfredo Luna, procurador del sector de las personas con discapacidad; Julio Moscoso, abogado y accionante; y Henry Yánez, dirigente del Frente Nacional por Nuevo IESS. Los tres aseguran actuar en nombre de cientos de miles de adultos mayores y personas con discapacidad que llevan meses sin recibir la devolución del IVA, un derecho que el Estado debe garantizar por ley.

Petro: "Eliminar el comercio legal entre países solo ayuda a los narcotraficantes" Leer más

En su resolución, el juez señaló que las instituciones demandadas demostraron con documentación haber cumplido sus obligaciones. Presentaron como prueba resoluciones aprobadas a favor de los accionantes, entre ellas una devolución de $422,88 a Luna. "No se ha podido determinar cuál es el acto el cual se podría declarar una presunta vulneración de derechos constitucionales respecto a la omisión que indican respecto al Ministerio de Finanzas y al SRI", sostuvo Suasnavas Fonseca.

El dinero aprobado que no llega a las cuentas

Sin embargo, los demandantes sostienen que, aunque existen los documentos, el dinero no ha sido transferido. Luna esperaba el pago desde marzo de 2025 y Yánez Suárez desde septiembre del mismo año. "A mí no me pagan, solo me han pagado hasta agosto. Ellos hacen constar en los registros burocráticos internos, pero la transferencia del dinero a mi cuenta no está hecha", dijo Yánez Suárez.

"La devolución del IVA no es un bono. Es un dinero que le pertenece al adulto mayor para poder subsistir en una sociedad en crisis como la nuestra", afirmó Yánez. Los accionantes recordaron además que este derecho está reconocido en la Constitución desde 2008. "Es una norma que tiene ya casi 20 años y el Estado sigue sin cumplirla de manera oportuna", dijo Llanes Suárez.

Los accionantes denunciaron además que el problema se está agravando. Según Yánez Suárez, el Estado habría dejado de reconocerles el derecho a la devolución del IVA en dos rubros adicionales a los que también tienen derecho por ley: el consumo de combustible y el uso de telefonía celular. "Hace un mes me llamó una persona que trabaja en estos temas: Henry, ya no van a devolver el IVA sobre los combustibles; ya no van a devolver el IVA por uso de la telefonía celular", relató.

Defensoría del Pueblo alerta demora sistemática en devolución del IVA

La Defensoría del Pueblo respaldó la versión de los accionantes y advirtió que no se trata de un caso aislado. Los delegados Paulo César Jácome Marfa y Andrés Vicente Crespo Izquierdo señalaron que han recibido múltiples quejas que evidencian una demora sistemática en la devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad. "El hecho de que los ciudadanos tengan que recurrir a garantías jurisdiccionales para cobrar algo que ya está en la ley denota que existe una falencia en la aplicación de la norma", advirtió la delegada. "Para un adulto mayor, ese dinero puede representar el acceso a medicamentos, alimentación o servicios básicos", agregó.

SRI y Ministerio de Finanzas se responsabilizan mutuamente

Durante la audiencia, el SRI y el MEF se señalaron mutuamente como responsables de que el dinero no llegue a las cuentas de los beneficiarios. La abogada del MEF, Jenny María Escobar Yunda, sostuvo que su institución ya transfirió al SRI un total de $443,19 millones entre enero y diciembre de 2025 para cubrir esas devoluciones. "El Ministerio hace la reposición al SRI con la finalidad de que el SRI a ustedes les cancele", dijo.

El abogado del SRI, Danny Manolo Guerra Acosta, respondió que su institución aprueba cada solicitud, pero que el depósito en la cuenta del beneficiario depende del Ministerio y del Banco Central. El proceso funciona así: el SRI revisa cada factura, emite una resolución de aceptación o negación y notifica al MEF para que autorice al Banco Central a realizar el depósito. "El SRI no paga, el SRI resuelve el pago", afirmó.

"Detrás de": Mi Comisariato lanza campaña para difundir trazabilidad de productos Leer más

La abogada del MEF replicó que el problema radica en que el SRI no ha generado el documento que autoriza al Banco Central a realizar el depósito. "Tiene el recurso todo el año desde 2025 al 2026, dice que tiene que pagarlo, pero ¿dónde me generó el CUR?", señaló.

SRI y Ministerio de Finanzas se responsabilizan mutuamente

El representante de la Procuraduría General del Estado, el doctor Álvaro Barragán, quien participó de forma telemática, cuestionó que la demanda no especificó con hechos concretos cuándo y cómo se vulneraron los derechos. "No se puede decir 'me da la impresión de que se desvió y por eso me vulneraron derechos constitucionales'. Eso no se puede hacer en una acción de protección", sostuvo.

Llanes recordó que en el gobierno anterior este problema no existía. "En el gobierno del señor Lasso, cuando Francisco Briones era director del SRI, devolvían el IVA a los 15 días del mes siguiente", dijo.

Tras conocer el fallo, Moscoso Álvarez apeló de manera inmediata. El caso pasará a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Fuera de la sala, la reacción fue de indignación: "¡Es una vergüenza!", se escuchó entre los presentes.

Para acceder a todo el contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE!