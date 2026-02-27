"Detrás de": Mi Comisariato lanza campaña para difundir trazabilidad de productos

¿Qué ocurre antes de que un alimento llegue a la mesa? Esa es la pregunta central de "Detrás de", la campaña que Mi Comisariato ha puesto en marcha para visibilizar los procesos, controles y personas que intervienen en la cadena alimentaria, con el propósito de generar mayor conocimiento y confianza en sus consumidores.

En un contexto donde la seguridad alimentaria y la trazabilidad cobran cada vez más relevancia para la salud pública, la compañía ha informado que esta iniciativa responde a la necesidad de acercar a las familias a lo que normalmente no ven: el trabajo técnico, humano y logístico que garantiza la disponibilidad de alimentos seguros y accesibles en sus locales.

Carnes: automatización y atmósfera controlada

Según ha informado Mi Comisariato, la compañía cuenta con la planta de carnes más moderna de la región, donde se procesa res, cerdo, chivo y cordero mediante sistemas automatizados de recepción, limpieza, desposte y empaque en atmósfera controlada. Esta técnica extiende la vida útil del producto preservando sus características organolépticas y sanitarias, bajo certificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que aseguran la ausencia de contaminantes físicos, químicos y microbiológicos.

Frutas y verduras: del productor al punto de venta

En el segmento de frutas y verduras, la empresa ha señalado que la seguridad parte de la selección directa de productores y distribuidores nacionales. Los productos pasan por controles de calidad en recepción y por procesos automatizados en una planta especializada de alta tecnología, donde la sanitización se realiza con desinfectantes de grado alimentario en sistemas de lavado controlado que no comprometen la calidad del alimento.

La conservación se garantiza mediante cámaras de refrigeración con rangos de temperatura de entre 2 y 4 °C y de 6 a 8 °C según el tipo de producto, y una cadena de frío continua cercana a 12 °C a lo largo de toda la operación logística, preservando frescura, valor nutricional y condiciones higiénicas desde la cosecha hasta el punto de venta.

Transparencia como herramienta de educación alimentaria

De acuerdo con lo informado por Mi Comisariato, "Detrás de" se difunde a través de contenidos audiovisuales, espacios informativos y material educativo que explican de forma visual y cercana el funcionamiento de la cadena alimentaria desde el origen hasta la góndola.

La compañía ha destacado que promover una cultura de transparencia no solo fortalece la confianza del consumidor, sino que impulsa estándares más altos en la industria y fomenta prácticas responsables a lo largo de toda la cadena productiva.

