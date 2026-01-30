Más cerca, más barato: el nuevo mapa del comercio en Ecuador

En Ecuador, el mapa del comercio cotidiano está cambiando. Cada vez hay más locales pequeños en barrios, esquinas y zonas de alto tránsito, y detrás de esa multiplicación no hay casualidad, sino una estrategia clara para responder a un consumidor más cauteloso, práctico y consciente de su gasto.

Hoy conviven distintos formatos. Están los locales discount, que ofrecen canasta básica con marcas propias, precios muy bajos y espacios medianos. Las tiendas de conveniencia o c-stores, enfocadas en compras rápidas, productos de necesidad inmediata, horarios extendidos y ubicaciones estratégicas. Y el modelo low cost que ofrece precios inferiores a la competencia.

Esta tendencia se refleja en marcas como TuTi, Tía Go y los Mini Comisariatos, pero también se extiende a otros sectores. Las cafeterías, como Sweet & Coffee, y las farmacias, como Fybeca, apuestan cada vez más por locales pequeños, autoservicio y formatos de proximidad para estar más cerca del cliente.

Para Betzabé Suasnavas, docente de la UIDE, la expansión de estos formatos no es una moda pasajera, sino el resultado de un cambio profundo en la forma de comprar. El consumidor ecuatoriano ahora adquiere menos volumen, compra con mayor frecuencia y prioriza la cercanía como un factor clave. Caminar por cualquier barrio confirma esta realidad: locales visibles, bien ubicados y pensados para resolver necesidades inmediatas.

La forma de comprar cambia

Destacó que un estudio de Ipsos Ecuador respalda esta percepción. Más de la mitad de los consumidores ha modificado sus hábitos, optando por tiendas cercanas y opciones más económicas como parte de una estrategia para controlar el gasto familiar y optimizar el tiempo.

Suasnavas explicó que el caso de TuTi ilustra con claridad esta transformación. La cadena ya supera las 600 tiendas y, hacia finales de 2025, se acercó a los 800 locales, consolidándose como uno de los formatos de mayor crecimiento del retail ecuatoriano. Este avance se refleja también en sus cifras: según Fiduvalor, sus ventas pasaron de unos 240 millones de dólares en 2022 a unos 693,2 millones de dólares en 2024, un crecimiento superior al 180 % en apenas dos años.

Algo similar ocurre con Tía Go, el formato de proximidad de Almacenes Tía. En 2025 casi triplicó su número de locales, pasando de 36 a 104 tiendas, y para 2026 prevé abrir 100 locales adicionales, principalmente en la provincia del Guayas. Este formato ha generado alrededor de 600 nuevos empleos y responde a una propuesta clara: cercanía, rapidez y precios accesibles para resolver las compras del día a día.

Desde la mirada del mercado, Sergio Acosta, director de Servicio al Cliente de Worldpanel Kantar Ecuador, explica que el consumidor ya no compra en un solo lugar. Hoy combina entre ocho y nueve canales distintos, según la misión de compra. El canal discount ya representa entre el 8 % y el 9 % del gasto del hogar ecuatoriano, y aún tiene espacio para crecer, especialmente si se compara con países como Colombia, donde este formato concentra cerca del 25 % del gasto.

Un complemento de supermercados

En este ecosistema, los formatos pequeños cumplen un rol clave. No reemplazan al supermercado tradicional, sino que lo complementan. Mientras los locales grandes atienden la compra planificada, los formatos de proximidad capturan la compra rápida, la que se hace “de paso”. Operan con menor inversión, surtido reducido y productos de alta rotación, lo que les permite adaptarse con mayor agilidad.

El fenómeno no se limita al retail de alimentos. Sweet & Coffee ha fortalecido formatos como Drive & Coffee, autoservicios e islas, con más de 30 locales pequeños dentro de su red de 155 establecimientos, señaló a Diario EXPRESO su directora de marketing y desarrollo humano, Kic- Ling León. Agregó que para este 2026, la marca evalúa abrir al menos 15 locales adicionales, priorizando ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, Santo Domingo y Riobamba, generando en actualidad más de 1.600 empleos directos a nivel nacional.

En el sector farmacéutico, Fybeca ha consolidado más de 150 locales de proximidad, con portafolios ajustados a las necesidades de cada comunidad. Estos formatos le han permitido llegar a ciudades con menos de 100.000 habitantes y reforzar su presencia como farmacia de barrio, con atención cercana, eficiencia y servicios como locales 24 horas en puntos estratégicos, indicó EXPRESO Pedro Klaic, Gerente Unidad de Negocios Fybeca.

El crecimiento de los formatos pequeños, discount y de proximidad confirma que el comercio en Ecuador está entrando en una etapa de mayor sofisticación y diversidad. Lejos de ser una amenaza en sí misma, dicen los expertos, esta transformación amplía las opciones para el consumidor, mejora el acceso a bienes esenciales y dinamiza la economía local con nuevas inversiones y empleo formal.

