Decreto 329: Por qué el Gobierno decretó toque de queda solo en cuatro provincias

Un militar junto con la policía realizaron un operativo verificando el cumplimiento de un toque de queda pasado.

El nivel de inseguridad que existe en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro hizo que estas cuatro provincias fueran seleccionadas por las autoridades para aplicar un toque de queda, que regirá desde el 15 hasta el 30 de marzo, en el horario de 23:00 a 05:00.

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El Decreto 329 indica que en Guayas, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, en comparación con el mismo período de 2025, los homicidios intencionales aumentaron un 23 %. En el documento se destaca que muchos de estos crímenes se registran en la franja horaria entre las 23:00 y las 05:00.En el caso de Los Ríos, la variación fue del 77 %; en El Oro, del 75 %; y en Santo Domingo de los Tsáchilas, del 50 %.

El documento también señala que, hasta febrero de 2026, en El Oro se han registrado 10 atentados con explosivos; en Santo Domingo de los Tsáchilas, uno; y en Guayas, tres atentados o ataques armados contra servidores públicos. Además, en el cantón Guayaquil se reportaron seis atentados con explosivos. En estos casos también se repite la misma franja horaria: de 23:00 a 05:00.

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El Ministerio de Infraestructura y Transporte indicó que, durante el horario de restricción de movilidad dispuesto por el presidente Daniel Noboa, se garantizará la circulación hacia y desde el aeropuerto de Guayaquil únicamente para pasajeros y personal vinculado a la operación de vuelos internacionales, con el fin de asegurar la continuidad de las operaciones aéreas.

Para circular durante el toque de queda, los pasajeros deberán portar su pase de abordar, físico o digital. Mientras tanto, el personal aeroportuario deberá presentar su credencial institucional o un documento que acredite su vinculación con la operación aérea, para facilitar los controles correspondientes.

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