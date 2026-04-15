Caso 'El Diablito' Lara: esto dice su defensa ante versiones en redes

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Defensa de Christian 'El Diablito' Lara niega su vinculación con intento de robo difundido en redes.

Tras detención del 7 de abril en Quito, abogado responde a polémica digital sobre el caso Lara.

Defensa advierte juicios en redes y anuncia acciones legales mientras el proceso judicial sigue en investigación

La defensa del exfutbolista Christian Lara, conocido como 'El Diablito', se pronunció públicamente luego de que en redes sociales circularan versiones que lo vinculan con un presunto intento de robo armado registrado en el sur de Quito, hecho por el cual actualmente enfrenta un proceso judicial.

El abogado José Luis Escudero Salazar difundió un comunicado en el que rechazó las afirmaciones difundidas en plataformas digitales, calificándolas como “falsas y sin sustento”, y cuestionó la construcción de juicios anticipados fuera del sistema judicial.

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El origen de la polémica

El pronunciamiento surge tras la detención de Lara el 7 de abril de 2026, durante un operativo policial que frustró un asalto a un local de tecnología en el sector de La Magdalena, al sur de la capital.

Según información policial, Lara fue aprehendido cuando se encontraba dentro de un vehículo presuntamente utilizado en el intento de robo, mientras otros implicados habrían ingresado armados al establecimiento. Posteriormente, un juez dictó prisión preventiva, medida que el exjugador apeló.

La difusión de videos y comentarios en redes sociales provocó reacciones inmediatas, incluyendo agresiones verbales y señalamientos públicos contra el exseleccionado nacional, lo que amplificó el caso más allá del ámbito judicial.

Según la Policía, entre los capturados se encuentra Christian Lara, quien habría actuado como conductor de la banda.Cortesía de la Policía

Lo que sostiene la defensa

En su comunicado, la defensa remarcó que la Fiscalía es la única instancia facultada para determinar responsabilidades penales y que, hasta el momento, no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada contra su cliente.

El abogado exhortó a la ciudadanía a no dejarse llevar por rumores, recordando que toda persona mantiene el derecho a la presunción de inocencia, principio que —según sostiene— ha sido vulnerado por contenidos virales sin verificación.

Además, anunció que se emprenderán acciones legales contra quienes resulten responsables de difundir información falsa o imprecisa relacionada con el caso.

El caso de Christian Lara refleja una dinámica cada vez más recurrente en investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto: la superposición entre el proceso judicial formal y la narrativa que se construye en redes sociales.

En contextos donde el crimen organizado y la violencia urbana generan alta sensibilidad social, la exposición digital de personas procesadas —pero no sentenciadas— tiende a crear juicios paralelos, que influyen en la percepción pública y pueden distorsionar el desarrollo de causas penales.

Un proceso aún en investigación

Tras su detención, Christian 'El Diablito' Lara presentó un recurso de apelación a la prisión preventiva, mientras el caso continúa en fase de investigación. Hasta el momento, no se ha emitido una resolución definitiva sobre su responsabilidad penal.

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El expediente sigue su curso en el sistema judicial, mientras el debate público permanece activo fuera de los tribunales, impulsado por el alcance y la velocidad de las plataformas digitales.

En medio de este escenario, la defensa insiste en que el desenlace del caso deberá definirse exclusivamente en los juzgados y no en redes sociales, donde la frontera entre información, especulación y condena simbólica suele diluirse.