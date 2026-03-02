Caso Triple A: Jueces son separados del proceso contra Aquiles Álvarez

El juez Víctor Darío Barahona aceptó las excusas de los magistrados quienes se apartaron del caso Triple A, proceso que involucra al alcalde de Guayaquil.

El juez Víctor Darío Barahona, integrante del Tribunal Penal Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, aceptó las excusas de Christian Fierro y Carlos Serrano y dispuso su separación definitiva e irrevocable del conocimiento, sustanciación y resolución del caso Triple A.

Con esta medida, el Consejo de la Judicatura deberá sortear a nuevos jueces para completar el tribunal que llevará adelante la audiencia de juicio prevista para marzo de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Los argumentos de Christian Fierro

Christian Fierro, juez anticorrupción restituido recientemente en sus funciones tras una suspensión de 90 días, presentó su excusa el 21 de febrero. Alegó que se mantiene activo un proceso administrativo sancionador en su contra, originado por una denuncia del fiscal general Carlos Alarcón, lo que podría comprometer su imparcialidad.

En su escrito, Fierro sostuvo que el Código Orgánico Integral Penal contempla como causal de excusa tener un juicio abierto con alguna de las partes del proceso. Aunque se trata de un procedimiento administrativo y no penal, consideró que la imparcialidad debe apreciarse también desde la perspectiva externa.

“Con el objeto de prevenir eventuales nulidades y en atención a que la imparcialidad del juez debe apreciarse también desde la perspectiva externa, me excuso de continuar conociendo la presente causa”, señaló.

La salida de Carlos Serrano

El juez Carlos Serrano presentó su excusa el 27 de febrero, argumentando que su imparcialidad podría verse afectada debido a que se refirió públicamente al caso Triple A durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en el marco del juicio político contra Mario Godoy, expresidente del Consejo de la Judicatura

La empresa pública Petroecuador, acusador particular en el proceso, había solicitado formalmente su salida para evitar posibles nulidades o cuestionamientos procesales. Serrano, quien se encuentra fuera del país por motivos de seguridad, renunció en diciembre de 2025 a la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, tras denunciar presiones internas.

El trasfondo del caso Triple A

El caso Triple A investiga una presunta estructura dedicada al almacenamiento, transporte y comercialización irregular de combustibles subsidiados. Según la Fiscalía, la red habría ocasionado un perjuicio económico al Estado de aproximadamente 61,5 millones de dólares, correspondiente a 2,27 millones de galones de diésel y gasolina desviados hacia el mercado ilegal.

La causa involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a sus hermanos Antonio y Xavier, y a una empresa familiar vinculada con la comercialización de combustibles. La separación de Fierro y Serrano obliga a recomponer el tribunal, lo que podría retrasar nuevamente el inicio del juicio.

