La guerra de Irán presiona la subida de costos de exportación de aceite de palma

Problema que se suma a la reducción del envío de la materia prima a Colombia, desde Ecuador

La exportación de aceite de palma desde Ecuador podría verse afectada por el conflicto en Medio Oriente que inició el pasado fin de semana. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Palmicultores de Ecuador, Carlos Chávez, en entrevista con Teleamazonas este 2 de marzo.

Por tratarse de un commodity (materia prima), el precio del aceite de palma está muy ligado al precio internacional del petróleo y porque gran parte de ese aceite que el país exporta, se convierte en biodiésel, según explicó el vocero de los palmicultores.

“Obviamente va a haber un incremento del valor del aceite crudo de palma a nivel mundial y eso va a repercutir para todos. El gran temor es que no solo es el incremento del precio del aceite, sino también en cómo se lo puede transportar. ¿Qué va a pasar con la logística del aceite? Eso para nosotros es un tema de bastante preocupación”, añadió.

Y es que con la guerra que, inició tras ataques a Irán desde Estados Unidos, con el apoyo de Israel, ya se marca la tendencia de la subida internacional del petróleo, lo que significa que el combustible para barcos y camiones sube de precio, y por ende eleva el costo de exportar bienes agrícolas como el aceite de palma desde Ecuador hasta mercados internacionales.

El arancel del 50 % a Colombia

Además, este problema de la guerra en Irán se suma al alza del arancel, al 50 %, que impuso Ecuador a los productos colombianos, por el que Colombia ha tomado una medida de reciprocidad con una tasa arancelaria del 30 % hasta ahora. Con esas sobretasas, la cadena productiva del aceite de palma en Ecuador ha perdido espacio con Colombia, por lo que en los últimos días el sector se ha dedicado a mirar y exportar a otros destinos como India, México y Chile.

“El domingo enviamos un buque a la India, por lo cual no tenemos ahorita aceite acumulado. La capacidad de almacenamiento que tenemos en Ecuador es de alrededor de unas 100.000 toneladas, lo cual nos permite buscar nuevas oportunidades de negocio”, detalló Chávez.

Aunque enviar el producto a distancias más largas, será una gran afectación al largo plazo para el sector palmicultor por el incremento del costo en la logística y transporte, reconoce. “Esperemos que estas alternativas que son más costosas, no afecten de una manera significativa en el precio de la fruta de palma”.

Chávez además comentó que si bien la tasa de seguridad impuesta a Colombia por Ecuador, les afecta directamente en la exportación de la materia prima hacia Colombia, reconoce que la inseguridad es otro gran problema que aqueja a las empresas palmilcultoras del país, ya que muchas de ellas operan desde las fronteras.

“San Lorenzo en Esmeraldas, está tomado (por la delincuencia). Los dueños de las plantaciones no pueden entrar a las plantaciones; existen vacunas por todos lados y camiones quemados. Las plantaciones muchas veces se han convertido en corredores de grupos irregulares”, indicó como ejemplo. Situación similar, añadió, que se repite en plantaciones que están en Quevedo y en el Oriente.

