Demolición del Multicomercio en Guayaquil: ¿Cuánto costará y qué pasará con el sitio?

El incendio de Multicomercio, en Guayaquil, dejó el edificio estructuralmente comprometido y sin posibilidad de acceso seguro

El incendio dejó al inmueble como una estructura inestable en pleno casco comercial de Guayaquil, generando riesgos para edificaciones colindantes.

La demolición del edificio Multicomercio, en el centro de Guayaquil, empieza a perfilarse como el escenario más probable tras los informes técnicos que advierten sobre el grave deterioro estructural del inmueble, afectado por un incendio ocurrido el pasado 11 de febrero.

Según evaluaciones preliminares de la empresa municipal Segura EP, la estructura no se encuentra en condiciones de permitir el ingreso de propietarios o terceros para retirar pertenencias, lo que vuelve inminente su demolición y abre interrogantes sobre el futuro del predio y el destino de los bienes que permanecen en su interior.

Un edificio inutilizable tras el incendio

El siniestro se registró en la intersección de las calles Eloy Alfaro y Cuenca, en pleno casco comercial de la ciudad. Desde entonces, el Multicomercio permanece inutilizable, mientras decenas de familias continúan en incertidumbre sobre sus viviendas, vehículos y enseres que quedaron atrapados en el inmueble.

Los informes técnicos iniciales concluyen que el edificio presenta riesgos estructurales que impiden el acceso seguro. Por ello, cualquier intento de ingreso podría poner en peligro tanto a propietarios como a equipos de rescate o limpieza.

Una demolición compleja y de alto costo

El gerente general de Segura EP, Alex Anchundia, advirtió que el proceso de demolición no solo es urgente, sino también altamente complejo desde el punto de vista técnico y económico.

El combate del incendio contó con apoyo tecnológico especializado: drones con cámaras análogas y visión térmica para detectar puntos calientes, vehículos con monitores autónomos para ataque remoto y sensores que midieron en centímetros el movimiento estructural. 🚁📡 pic.twitter.com/ro8vMUFvte — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) February 17, 2026

A su criterio, el costo del proceso “debería superar el medio millón de dólares”, debido a la magnitud del edificio y a las condiciones estructurales en las que quedó tras el incendio.

El incendio en el edificio se extendió rápidamente la mañana del 11 de febrero. CORTESÍA

El funcionario explicó que no se trata de una demolición convencional, sino de un procedimiento que deberá ejecutarse de forma progresiva y controlada. Esto implicaría tomar medidas técnicas previas, realizar el retiro del material piso por piso y aplicar apuntalamientos para garantizar estabilidad durante las labores, considerando que el inmueble está conformado por tres torres.

Anchundia recordó que una intervención improvisada con maquinaria pesada o impactos directos podría provocar el colapso inmediato del edificio y la pérdida total de cualquier bien que aún permanezca en su interior.

Responsabilidad de los propietarios del inmueble

Desde Segura EP se ha enfatizado que la responsabilidad principal recae en los cerca de 120 propietarios del Multicomercio.

Según Anchundia, es urgente que los dueños avancen en las decisiones técnicas y legales para definir el proceso de demolición, ya que una demora podría derivar en medidas más drásticas, incluso con el riesgo de perder el predio.

Vista aérea del edificio de Multicomercio tras el incendio, mientras se habilita el formulario de ayuda para los damnificados. foto: Archivo

El gerente insistió en que una resolución oportuna permitiría ejecutar un proceso más ágil y menos perjudicial para los afectados, quienes ya enfrentan pérdidas materiales significativas desde el incendio.

Al tratarse de un bien privado —condición ya certificada oficialmente—, los propietarios cuentan con un plazo para ejecutar las acciones necesarias. Sin embargo, cualquier daño que pudiera generarse a terceros o a edificaciones colindantes sería de su entera responsabilidad.

¿Puede intervenir el Municipio en la demolición?

Sobre la posibilidad de que el Municipio asuma la demolición, Anchundia explicó que el Cabildo solo puede destinar recursos públicos para intervenir un predio privado si existe una orden judicial que lo disponga.

Como antecedente, citó el caso del edificio Fantasía, donde un habitante del sector presentó una medida cautelar ante un juez. En ese escenario, la autoridad judicial ordenó la actuación inmediata del Municipio, lo que permitió iniciar formalmente el proceso de intervención.

Una adulta mayor de 90 años permanece en su vivienda, colindante al edificio Multicomercio, mientras la estructura continúa bajo evaluación tras el incendio. Miguel Canales Leon

En el caso del Multicomercio, una medida similar sería necesaria para que el Cabildo pueda ejecutar la demolición con fondos públicos.

¿Qué pasará con el sitio tras la demolición?

Aunque aún no existe una decisión definitiva sobre el uso futuro del terreno, las autoridades señalan que primero deberá resolverse la demolición y la remoción total de escombros para evaluar alternativas urbanísticas o comerciales.

