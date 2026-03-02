Transportistas y productores protestan en Tulcán por la medida arancelaria que entró en vigencia el 1 de marzo

Efectos del arancel del 50 % a Colombia en el sector alimentario de Ecuador.

Desde el pasado domingo 1 de marzo, los productos colombianos que ingresan a Ecuador deben pagar una sobretasa arancelaria del 50 %. Una medida que tomó el Gobierno de Daniel Noboa para, supuestamente, presionar al vecino país para que ejerza un mayor control de seguridad en la frontera.

Pero, ¿cuál es el efecto de ese arancel en el sector alimentario de Ecuador?

Con la imposición de dicho arancel, muchos productos alimenticios colombianos que ingresan a Ecuador se encarecerán considerablemente. Algunos de los productos alimenticios que Colombia ingresa al país son azúcar de caña, café y confites.

La manifestación salió a las 8:50 desde el cantón Bolivar hasta la gobernación del Carchi en Tulcan Ángelo Chamba / Expreso

Al tener que pagar la tasa del 50 %, los bienes alimentarios importados serán más costosos para distribuidores y minoristas en Ecuador y eso puede trasladarse a precios más altos al consumidor final, porque como lo han mencionado los expertos consultados por EXPRESO, el costo extra lo terminaría pagando el comprador, además de que podría enfrentar menor variedad y escasez de productos.

Pero Ecuador no solo compra a Colombia productos listos para el consumo, sino que además importa de ese país insumos usados para producir alimentos en Ecuador como semillas certificadas, fertilizantes y agroquímicos; balanceados y vitaminas, por lo que también se podría encarecer la producción primaria ecuatoriana como maíz, arroz y hortalizas; y la producción de pollo, carne de cerdo y la producción de leche.

Posición del Gobierno de Ecuador:

El ministro de Producción, Luis Jaramillo, en su cuenta de X aseguró que la tasa de seguridad del 50% traerá beneficios netos: más producción nacional, empleo e inversión, con un impacto positivo estimado de +0,6% en el PIB. Además, descartó alzas estructurales de precios y sostiene que la responsabilidad de resolver el conflicto recae en Colombia.

Marcha de protesta en Carchi

Un día después de que el arancel del 50 % entrara en vigencia, productores y transportistas del Carchi han manifestado su rechazo a la nueva política arancelaria de Ecuador, con una marcha en la ciudad de Tulcán.

Dirigentes gremiales que encabezaron la protesta aseguraron que los productos en la frontera ya se han encarecido y se han reducido los ingresos, ya que los turistas y comerciantes del lado colombiano han dejado de comprar en Tulcán.

El ministro Luis Alberto Jaramillo tiene previsto reunirse el 3 de marzo con representantes de las cámaras de comercio tanto de Tulcán como de Colombia.

