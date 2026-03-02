Jaramillo sobre tasa a Colombia: "Diálogo está abierto pero no hay comunicación"

El ministro de Producción Luis Jaramillo anunció una agenda de reuniones en Tulcán con el sector del transporte y productivo

El ministro de Producción Luis Jaramillo se pronunció sobre la tasa de seguridad este 2 de marzo de 2026.

El ministro de la Producción, Luis Jaramillo, defendió el incremento de la tasa de seguridad a Colombia. Este 2 de marzo de 2026, un día después de que el gravamen subiera al 50%, aseguró que el diálogo no está cerrado, aunque reconoció que actualmente no existe comunicación entre ambos gobiernos.

Jaramillo fue entrevistado este 2 de marzo de 2026 en Teleamazonas, donde se refirió a la entrada en vigencia del aumento de la tasa aplicada al vecino país. “No puede haber comercio sostenible si no hay seguridad y control en la frontera”, insistió el ministro de Producción.

¿Qué hará el Gobierno ante las quejas de sectores productivos?

En la frontera, varios sectores productivos han expresado su malestar por la medida. El ministro fue consultado sobre la posibilidad de implementar compensaciones mientras se resuelve el conflicto comercial. Jaramillo no respondió directamente a esa opción, aunque anunció una agenda de reuniones.

El 3 de marzo de 2026, el ministro de la Producción estará en Tulcán para reunirse con representantes de las cámaras de ambos países. Además, para este 2 de marzo está prevista otra cita en esa ciudad con el sector del transporte pesado, en la que participarán delegados del Ministerio de Transporte y del Servicio Nacional de Aduana (Senae).

Según Jaramillo, se espera una respuesta política de Colombia para superar el impasse. En ese contexto, reiteró que los canales de diálogo permanecen abiertos, aunque admitió que no hay contactos activos.

“El diálogo está abierto. Obviamente no hay comunicación, pero los canales están abiertos”, señaló el ministro. También aseguró que, tras sus conversaciones con representantes de las cámaras de Colombia, recibió información de que no hay presencia de militares del lado colombiano en la frontera.

Operaciones conjuntas en la frontera

El titular de Producción abordó este tema un día después de que el Ministerio de Defensa de Colombia anunciara una operación conjunta entre ambos países. “El Ministerio de Defensa Nacional puso en marcha la Operación Espejo, un esfuerzo binacional con el cual las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia y Ecuador articularán esfuerzos en contra de esos fenómenos”, indicó la entidad colombiana.

El anuncio sobre las operaciones conjuntas fue hecho por el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez. Cortesía: Ministerio de Defensa de Colombia

Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ecuador se desmarcaron de ese anuncio. “El Ejército Ecuatoriano informa que planifica y ejecuta operaciones militares de ámbito interno de manera independiente en todo el territorio nacional”, señaló la institución en la red social X.

