Para Jaramillo la tasa del 50 % no afecta, pero 13 exministros piden diálogo

El ministro Luis Alberto Jaramillo sostiene que la medida presiona a Colombia a reforzar su control fronterizo

La nueva tasa de seguridad del 50 % que Ecuador impuso a Colombia, con el objetivo de presionar un refuerzo en los controles fronterizos para frenar el paso de droga hacia territorio ecuatoriano, rige desde este domingo 1 de marzo de 2026.

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, defendió la medida a través de su cuenta en la red social X y aseguró que esta no afectará al consumidor.

“TASA DE SEGURIDAD 50 %: Ratifico mi total convencimiento con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. No puede haber divisiones cuando se trata de buscar el bien mayor para todos los ecuatorianos. Debemos utilizar todas las cartas en mano: nos jugamos el futuro de una generación y la posibilidad de un cambio profundo en seguridad que el presidente Daniel Noboa, con valentía, está liderando”, escribió.

Añadió que “otras decisiones y declaraciones fueron adecuadas para realidades y épocas distintas. La coyuntura actual exige determinación”.

Jaramillo advirtió que, si se demora la respuesta requerida del Gobierno colombiano para ejercer soberanía en su frontera y la tasa del 50 % se mantiene por varios meses, podrían aplicarse ajustes. Sin embargo, expresó su confianza en que el balance será favorable para el país.

“Habrá más producción nacional, más empleo digno, más inversión y un fortalecimiento industrial, con un aporte proyectado al crecimiento del PIB del +0,6 % anual”, sostuvo.

El ministro recalcó que no se prevén incrementos estructurales de precios al consumidor, ya que existen fuentes alternativas de suministro, incluso locales, que permitirían absorber el impacto de la medida.

Además, señaló que el empleo adecuado ya muestra señales positivas, con un crecimiento del 2,0 % en febrero. “La solución está en la cancha de nuestro vecino país”, concluyó.

El pedido de 13 exministros de Ecuador y Colombia

Pese a las declaraciones del Ministro, crece la preocupación. Exministros de 13 distintos periodos escribieron un comunicado sobre los aranceles que Ecuador y Colombia se han impuesto desde febrero de 2026. Los exministros recomiendan a las autoridades de ambos países retomar y honrar los compromisos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, y superar las diferencias comerciales que puedan existir a ambos lados de la frontera mediante el diálogo y las instancias previstas en el sistema de integración subregional.

El exministro de Producción de Ecuador, Julio José Prado, destacó en su red social X que es necesario desmontar de manera urgente las medidas restrictivas al comercio, que se han convertido en una guerra comercial. “Y definir objetivos específicos y compromisos medibles en materia de seguridad, cooperación bilateral y comercio. La guerra al narcotráfico no se da con una guerra comercial”, indicó Prado.

El exministro de Producción de Ecuador, Daniel Legarda, también opinó que Ecuador y Colombia comparten una historia común de más de 200 años. Señaló que las relaciones entre ambos países trascienden varios ámbitos y que el comercio bilateral asciende a casi 3.000 millones de dólares, involucrando a más de 2.400 empresas y 200.000 empleos, lo que genera un círculo virtuoso que es preciso precautelar y profundizar.

