Alias Polilla es señalado como supuesto miembro y segundo al mando del grupo armado organizado Los Choneros
Alias Polilla, capturado en Manabí: la caída del segundo al mando de Los Choneros

El 28 de febrero de 2026, un despliegue policial realizado en los cantones de Tosagua y Sucre, en la provincia de Manabí, culminó con la detención de alias Polilla, señalado como supuesto miembro y segundo al mando del grupo armado organizado Los Choneros en este sector del país.

La acción, identificada como ATLAS XIV, se desarrolló dentro de la Estrategia Operacional 3D (Debilitar, Desorganizar y Desarticular), orientada a afectar a personas catalogadas como Objetivos Criminales Priorizados (OCP). 

En el curso de las investigaciones, unidades policiales recurrieron a métodos avanzados de inteligencia y al trabajo con fuentes humanas, lo que permitió localizar viviendas que presuntamente servían como apoyo para actividades ilícitas.

En el procedimiento, los uniformados allanaron uno de los inmuebles detectados y hallaron armas de fuego, junto con otros elementos que refuerzan las sospechas sobre la posible implicación del detenido en diversos hechos delictivos. En ese lugar se concretó la aprehensión de Edwin, alias Polilla, quien cuenta con una orden de captura con fines investigativos. 

Delitos por los que investigan a alias Polilla

  • Asesinatos

  • Secuestros

  • Robo de vehículos

  • Extorsión

  • Intimidación
De acuerdo con las líneas investigativas, alias Polilla habría tenido un rol operativo relevante dentro de Los Choneros en Manabí, especialmente en Tosagua y Sucre, y estaría relacionado con hechos violentos registrados en Jama y Bahía de Caráquez.

Indicios levantados durante el operativo:

  • 01 arma de fuego

  • 19 cartuchos

  • 01 vehículo retenido

El caso continúa en investigación mientras se analizan los elementos obtenidos en los allanamientos para determinar el alcance de las operaciones criminales en las que el detenido habría participado.

