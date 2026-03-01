Marcela Aguiñaga alerta sobre incremento sostenido de caudales en embalse del Guayas

Prefectura monitorea el flujo de agua que alcanzó picos alarmantes para anticipar planes en zonas de riesgo

El ingreso de caudales a la represa Daule Peripa registró un promedio de 1.028,61 metros cúbicos por segundo en las últimas tres horas este 1 de marzo, situación que movilizó a la Prefectura del Guayas a coordinar operativos ante posibles descargas en la cuenca baja.

El ingreso de caudales al embalse Daule–Peripa continúa en aumento:

- Promedio de las últimas 3h: 1.028,61 m³/s

- Promedio las últimas 24h: 393,73 m³/s



Ante este escenario y posibles descargas controladas, como @PrefGuayas nos mantenemos vigilantes y en coordinación permanente… — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) March 1, 2026

Advertencia de la Prefectura

La prefecta Marcela Aguiñaga confirmó a través de sus canales oficiales que el flujo hídrico mantiene una tendencia al alza, con un promedio de 393,73 metros cúbicos por segundo en las últimas 24 horas. Ante este escenario técnico, la entidad provincial ejecuta acciones de prevención junto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para mitigar el impacto en zonas pobladas.

El manejo de la infraestructura genera preocupación tras los antecedentes de abril de 2025, cuando la cota superó su nivel máximo operativo de 85,463 metros sobre el nivel del mar. En ese periodo, la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y la empresa municipal Segura EP se vieron obligadas a ejecutar descargas controladas que afectaron a cantones como Santa Lucía, Daule y Nobol, descartando en su momento fallas estructurales en el dique por deslizamientos menores.

La actual alerta hídrica se suma a las limitaciones financieras que enfrenta la administración provincial para la ejecución de obras de mitigación. La Prefectura reclama al Gobierno Nacional valores adeudados que superan los 48 millones de dólares, de los cuales 10 millones corresponden a la competencia de riego y drenaje del periodo fiscal anterior.

Se exhorta a los habitantes de los sectores ribereños a evitar acercarse a las orillas del río y acatar las directrices del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ante cambios bruscos en el nivel del agua.

