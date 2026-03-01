Segura EP revela nuevos detalles sobre la realidad del edificio Multicomercio

El gerente de Segura EP explica las acciones tomadas en la estructura incendiada en la Bahía de Guayaquil

El incendio en el edificio se extendió rápidamente la mañana del 11 de febrero.

A más de dos semanas del incendio registrado el pasado 11 de febrero en la Bahía de Guayaquil, la situación del edificio Multicomercio continúa generando incertidumbre entre propietarios y residentes.

El siniestro dejó a decenas de personas sin vivienda, con vehículos atrapados en la estructura y con bienes personales a los que, hasta ahora, no han podido acceder.

En medio de la expectativa por conocer si existe alguna posibilidad de recuperación parcial del inmueble o de rescate de pertenencias, Alex Anchundia, gerente general de Segura EP, detalló el estado actual de la edificación y las conclusiones del informe técnico.

Alex Anchundia: “Es un milagro que no haya colapsado todo el resto de edificaciones”

Anchundia fue enfático al describir la gravedad de los daños estructurales. “El informe menciona que prácticamente es un milagro que no se haya caído en su momento, no haya colapsado todo el resto de edificaciones”, señaló, al explicar que la estructura sufrió afectaciones severas producto de las altas temperaturas.

Aunque el documento técnico recomienda realizar mediciones adicionales, el objetivo ya no está orientado a evaluar una posible recuperación del edificio como tal.

Los nuevos estudios buscan determinar si existen condiciones mínimas para ejecutar acciones puntuales, como el eventual rescate de vehículos que permanecen en el interior o la recuperación de documentación y bienes personales.

Sin embargo, el panorama actual es restrictivo. “Al día de hoy lo que puedo decir es que el edificio no es seguro, que la zona no es segura y que no se puede ingresar al momento”, subrayó el funcionario.

Bomberos intervinieron en el edificio Multicomercio por varios días. Archivo

Mediciones en curso y riesgo estructural permanece

Anchundia explicó que durante estos días se están realizando nuevas mediciones técnicas para monitorear la estabilidad del inmueble. El proceso podría extenderse al menos cinco días más, mientras se analizan posibles variaciones en la estructura.

Según indicó, a los propietarios se les han mostrado videos e informes para que comprendan el nivel de riesgo. Aunque desde el exterior el edificio podría aparentar estabilidad, la situación interna es distinta. Las columnas presentan deformaciones severas y daños provocados por el calor, lo que compromete su resistencia, explicó Anchundia.

El gerente advirtió que permitir el ingreso en estas condiciones implicaría exponer a las personas a un peligro real de colapso. La prioridad, insistió, es evitar una tragedia adicional.

Al día de hoy lo que puedo decir es que el edificio no es seguro, que la zona no es segura y que no se puede ingresar al momento Alex Anchundia

​gerente de Segura EP

Un eventual ingreso requeriría un plan técnico

De acuerdo a lo que explicó Anchundia, incluso en el escenario de que los estudios determinen cierta estabilidad estructural, eso no significaría una autorización automática para ingresar.

"Lo que le hemos dicho es que ellos deberían presentar un plan de de rescate, por decirlo así, de manera técnica con estudios, con un plan de acción, un plan de contingencia, con las garantías para las personas que tendrían que ingresar por parte de los propietarios", detalló

Propietarios deberán tomar responsabilidad de lo que ocurra con el Multicomercio

Anchundia recalcó que cualquier gestión de demolición o de rescate deberá ser costeada por los dueños del bien. "Hay que recordar que es un bien privado, que los que tienen que hacer todas las acciones necesarias, ya sea para demolerlo, para rescatarlo, todos esos costos corresponden a los propietarios".

Sin embargo, Anchundia también explicó que existen otras formas de realizar la demolición donde el Municipio podría intervenir, pero para esto debería existir la orden de un juez.

Según lo explicado, algunos afectados son dueños de bodegas o departamentos completos; otros únicamente poseen un parqueadero donde permanece su vehículo. Esa diversidad complica la toma de decisiones conjuntas y la definición de una hoja de ruta común. En total hay alrededor de 120 propietarios.

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas, la angustia persiste. Los afectados esperan claridad sobre si podrán recuperar parte de sus bienes o si la demolición será la única alternativa.

Comerciantes y residentes aseguraron que siguen sin poder trabajar ni regresar a sus viviendas en el Edificio Multicomercio. Cortesía

