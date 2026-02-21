La historia de una abuela de 90 años que resiste frente a ruinas del Multicomercio

Tras el incendio en la Bahía, una abuelita permanece en su hogar ante el riesgo estructural y la falta de soluciones

Una adulta mayor de 90 años permanece en su vivienda, colindante al edificio Multicomercio, mientras la estructura continúa bajo evaluación tras el incendio.

A pocos metros del edificio Multicomercio, afectado por el incendio que sacudió a la Bahía de Guayaquil el pasado 11 de febrero, una mujer de 90 años permanece postrada en una cama hospitalaria instalada dentro de su departamento. El inmueble colinda con la estructura siniestrada, que continúa bajo evaluación técnica ante el riesgo de colapso.

El humo ya se disipó, pero la tensión permanece.

RELACIONADAS Vecinos del edificio Multicomercio empezaron a retirar pertenencias

Entre el humo y el miedo, una abuela de 90 años resiste frente al edificio incendiado

Mientras decenas de familias optaron por evacuar por sugerencia de las autoridades, su hija, Melissa Martínez, decidió quedarse. No fue una decisión impulsiva, sino una que pesa todos los días. La determinación se debe a la imposibilidad médica de trasladar a su madre sin exponerla a un peligro mayor.

La habitación de la adulta mayor funciona como una unidad de cuidados intensivos adaptada en casa, con equipos y tratamientos permanentes que sostienen su frágil estado de salud. Cada cable, cada máquina, cada medicamento cumple una función vital.

El edificio Multicomercio sufrió un grave incendio. MIGUEL CANALES

“Vivo a pocos metros del Multicomercio y tengo a mi madre de 90 años con múltiples enfermedades catastróficas en una habitación justo al frente del edificio. El detalle es que aunque casi todos han decidido evacuar yo no lo puedo hacer porque mi madre tiene en su cuarto prácticamente un UCI de hospital (unidad de cuidados intensivos) y sacarla sería poner en riesgo su vida”, dijo con preocupación la mujer.

RELACIONADAS CTE cambia de lugar su atención al público por el incendio en edificio Multicomercio

La alternativa de trasladarla a un hospital público fue considerada, pero la familia teme que el cambio agrave su condición. “Ella está muy delicada y puede contagiarse de una bacteria o enfermedad y puede ser fatal para ella. Necesitamos que sea derivada a algún lugar donde pueda recibir los cuidados necesarios”, expresó con evidente desesperación.

Cada mes, según detalla, destinan alrededor de $ 2.000 para cubrir tratamientos, medicinas y equipos médicos. El esfuerzo económico se suma al desgaste emocional. “Si el edificio cae que se salve mi familia, pero yo no suelto a mi madre”, exclamó.

Martín Cucalón: "Lo más saludable es que no existan ya bodegas en el centro" Leer más

Melissa asegura que la ayuda institucional ha sido limitada y que la incertidumbre crece con el paso de los días. Su madre padece múltiples enfermedades crónicas, entre ellas ceguera, diabetes y una condición que le impide movilizarse por sí sola. El temor no solo está en el estado del edificio vecino, sino en la falta de una solución concreta que permita garantizar la seguridad de la adulta mayor sin poner en riesgo su vida.

La familia tiene dos vehículos atrapados en el edificio Multicomercio

Al drama sanitario se suman las pérdidas materiales. La familia, integrada también por el esposo de Melissa y sus dos hijos, perdió el acceso a dos vehículos que permanecen dentro de la estructura afectada.

Iskra Landucci, una de sus hijas, ha difundido el caso en redes sociales con la esperanza de obtener respuestas. “He trabajado toda mi vida duro para tener mis cosas y hoy este incendio me quita mi carro y mi moto. Ambos están intactos en el edificio, pero no nos los permiten sacar. Es una incertidumbre total”, dice en tono de desesperación la joven de 29 años.

Las torres del centro comercial Multicomercio quedaron seriamente afectadas por el incendio que se extendió durante cinco días. CARLOS KLINGER

Según explican, esos bienes no representan un lujo, sino herramientas esenciales para sostener sus actividades económicas. “Tienen seguro, pero ellos no pueden hacer nada porque no hay un informe que diga que no se pueden sacar. Estamos cruzados de brazos, necesitamos respuestas de las autoridades”, comentó con angustia la joven que labora como influencer.

Mientras esperan definiciones oficiales, la familia enfrenta una doble preocupación: proteger la vida de la abuela y evitar que lo poco que conservan quede atrapado para siempre entre las ruinas.

En medio del riesgo estructural y la incertidumbre institucional, una decisión se mantiene firme: no abandonar a quien no puede salir por sí misma.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ