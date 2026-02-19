CTE cambia de lugar su atención al público por el incendio en edificio Multicomercio

La entidad de tránsito anunció el nuevo sitio en el que se realizarán trámites en forma temporal

Debido al incendio en el edificio Multicomercio, ubicado en el centro de Guayaquil, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) decidió trasladar la atención al público de forma temporal a sus instalaciones en el norte del Puerto Principal.

Este jueves 19 de febrero, la entidad de tránsito indicó que los trámites que requieran realizar los usuarios se ejecutarán en las instalaciones de la Comandancia Norte, en las oficinas de Prevención, junto al Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera, ubicado en la avenida Benjamín Rosales.

En el centro de Guayaquil, la CTE tiene sus oficinas en las calles Chile y Brasil, a pocas cuadras del edificio Multicomercio, ubicado en la intersección de Eloy Alfaro y Cuenca, que sufrió un grave incendio y el colapso de dos de sus torres la semana pasada.

La dependencia gubernamental señaló que el horario de atención en las oficinas del norte de la ciudad será de lunes a viernes, desde las 08:30 hasta las 16:30.

"En dichas instalaciones se receptarán las solicitudes físicas correspondientes a los distintos trámites institucionales", expuso la Comisión de Tránsito del Ecuador en un comunicado.

El edificio Multicomercio será demolido, según las autoridades

Álex Anchundia, gerente de la empresa pública de seguridad de Guayaquil, Segura EP, indicó que el acceso al edificio Multicomercio está restringido y que cualquier ingreso debe estar sujeto a un informe técnico que analice el riesgo estructural.

El funcionario insistió en que el edificio debe ser demolido por el riesgo que representa, aunque aún no hay una fecha fija para realizar ese proceso. Agregó que el perímetro del predio seguirá cerrado hasta que finalicen los estudios.

