Afectados del edificio Multicomercio esperan permiso para retirar bienes

A una semana del incendio, el Municipio condiciona el acceso a un informe técnico por el alto riesgo estructural

Durante la reunión de este 19 de febrero, se confirmó que el ingreso para retirar bienes y vehículos dependerá únicamente de un informe técnico estructural.

La primera reunión formal entre los afectados del incendio en el edificio Multicomercio y autoridades municipales se realizó finalmente este jueves 19 de febrero en el Palacio de Cristal. El encuentro duró cerca de una hora y tuvo como eje principal explicar qué acciones se tomarán tras el siniestro y qué posibilidades existen para recuperar bienes y vehículos que quedaron dentro de la estructura.

A la cita acudieron habitantes, comerciantes y personas que trabajaban en el complejo de edificaciones ubicado en las calles Cuenca y Eloy Alfaro, en el centro de Guayaquil, y en áreas aledañas. El incendio, registrado el 11 de febrero y elevado a alarma 3, provocó el colapso parcial de una estructura en una bodega de más de 12.000 metros cuadrados y mantiene el área cerrada por seguridad.

Ingreso a recuperar pertenencias aún no está definido

El gerente de Segura EP, Álex Anchundia, presente en la reunión, explicó a los asistentes que el ingreso al edificio está restringido y que cualquier acceso dependerá de un informe técnico que evalúe el riesgo estructural.

Según indicó, existen zonas con menor afectación, alejadas del punto donde se originó el incendio, en las que se podría permitir el ingreso controlado para retirar pertenencias o vehículos. Sin embargo, insistió en que la decisión será técnica y no inmediata.

“Hay áreas donde el riesgo es menor y donde, de forma controlada, se podría permitir el retiro de bienes. Eso debe determinarse técnicamente”, señaló durante la reunión.

Para esta evaluación se realizan mesas técnicas con especialistas estructurales, representantes de la Cámara de la Construcción y del Colegio de Ingenieros Civiles. También se usarían equipos especializados y drones para verificar si es seguro autorizar el retiro de vehículos atrapados en el interior.

Mientras tanto, el Municipio anunció que esta misma semana se permitiría el retiro de productos y maquinaria en locales aledaños que no estén dentro de la zona de mayor riesgo.

Comerciantes y residentes aseguraron que siguen sin poder trabajar ni regresar a sus viviendas en el Edificio Multicomercio. Cortesía

Demolición confirmada, pero sin fecha

Durante la reunión se ratificó que la estructura afectada deberá ser demolida por el alto riesgo que representa. No obstante, aún no existe una fecha definida para ejecutar ese proceso.

Anchundia explicó que recuperar el edificio sería costoso y riesgoso, por lo que se trabaja en que la demolición se realice de forma técnica y segura. El cierre del perímetro se mantendrá hasta que concluyan los estudios.

Además, el funcionario indicó que los informes que elaboren Gestión de Riesgos y el Cuerpo de Bomberos serán entregados a los afectados para que puedan iniciar trámites con aseguradoras u otras gestiones privadas.

Historias de pérdidas totales y sin respuestas claras

Entre los asistentes estuvieron familias que vivían en los departamentos del complejo y comerciantes que trabajaban en la zona. Muchos afirmaron que salieron con lo puesto el día del incendio y que aún no saben cuándo podrán recuperar algo de lo perdido.

Rita Salvador, quien residía en el séptimo piso de una de las torres, relató que dentro de su departamento quedó todo lo que había conseguido en dos décadas de trabajo. “Estamos sin nada, con la ropa con la que salimos ese mismo día. Venimos buscando respuestas”, dijo tras la reunión.

Su testimonio se repitió entre otros asistentes, algunos con hasta 20 años viviendo o trabajando en el lugar.

La reunión se da en medio de un contexto de reclamos que EXPRESO recogió en días previos. Comerciantes y vecinos cercanos, que no fueron alcanzados directamente por las llamas, aseguran que el cierre del sector y la falta de servicios básicos los mantiene sin actividad económica desde hace una semana.

Los uniformados volvieron a realizar labores en el Multicomercio. JOSUE ANDRADE

Locales cerrados, ausencia de clientes y problemas como falta de energía eléctrica han paralizado negocios que dependen del movimiento comercial de La Bahía. Algunos comerciantes aseguran que no han vendido nada desde el incendio y que no saben cuándo podrán retomar sus actividades.

Otros afectados denuncian que no han podido regresar a sus viviendas ni recuperar vehículos estacionados en la zona del siniestro, lo que ha obligado a varias familias a refugiarse en casas de familiares.

Registro de afectados y ayudas limitadas

Durante la jornada también se instalaron mesas de registro para recopilar información de los damnificados. En el lugar se habilitaron carpas para identificar a quienes perdieron vehículos, a los que vivían en la zona cero y a quienes requieren alojamiento temporal.

Hasta ahora, según datos municipales, solo dos personas han solicitado hospedaje temporal. Además, se analizan alternativas para apoyar la reactivación económica de los comerciantes afectados.

Sin embargo, varios asistentes insistieron en que lo urgente no es recibir dinero, sino recuperar la posibilidad de trabajar y rescatar sus pertenencias. La expectativa principal sigue puesta en el informe técnico que determine si podrán ingresar al edificio siniestrado y cuándo ocurrirá la demolición.

"No queremos que nos den plata, solo pedimos la oportunidad de poder recuperar lo que es nuestro y que nos ganamos con esfuerzo. Necesitamos trabajar y poner nuestra vida en orden por favor”, afirmó Kenia Salguero, propietaria de un local ubicado justo frente a la estructura incendiada.

