Incendio en la Bahía: impotencia y frustración en víctimas colaterales del siniestro

Comerciantes cercanos al incendio reclaman porque no han podido trabajar hace más de una semana. Piden ayuda a autoridades

Las personas buscan respuestas en los alrededores del edificio por parte de las autoridades.

El incendio que consumió parte del edficio Multicomercio, en el corazón de La Bahía de Guayaquil, no solo dejó pérdidas materiales directas, sino también una profunda afectación en decenas de familias que viven y trabajan en los alrededores. EXPRESO conversó con varias víctimas colaterales del siniestro.

A una semana del incendio, la incertidumbre persiste entre quienes, sin haber sido alcanzados por las llamas, hoy enfrentan un escenario de parálisis económica y desamparo, según relatan.

Comerciantes y vecinos aledaños denuncian pérdidas económicas por incendio



Durante un recorrido por la zona cero, EXPRESO recogió testimonios de comerciantes aledaños que aseguran estar pagando las consecuencias del incendio. Aunque sus locales no fueron consumidos por el fuego, el cierre obligatorio, la falta de servicios básicos y la ausencia de clientes los mantiene prácticamente inactivos.

“No tengo luz desde hace una semana y no he podido trabajar porque mi negocio está prácticamente cerrado. No he vendido nada pese a que mi negocio no fue afectado por las llamas”, dijo indignado John Mero, propietario de un local de ropa a pocos metros del edificio afectado. Si bien en el sector se permite la circulación peatonal, el flujo de compradores ha desaparecido casi por completo. “No puedo producir porque no hay luz y así no se puede trabajar”, agregó incómodo.

Una situación aún más compleja enfrenta Kenia Salguero, propietaria de un local ubicado justo frente a la estructura incendiada. En su caso, las consecuencias no solo son comerciales, sino también personales. Desde el día del incendio no ha podido abrir su negocio ni regresar a su vivienda, que se encuentra en el mismo inmueble afectado.

“Tengo mi negocio y vivo de eso, llevo una semana sin poder trabajar. Tampoco puedo ir a mi casa que está en el mismo edificio y lo peor es que perdí mi carro que estaba parqueado justo en la zona incendiada. Estoy de brazos cruzados sin hacer nada”, dijo indignada la mujer, quien actualmente permanece donde un familiar junto a su esposo, sus dos hijos y su mascota.

“Así como yo hay más de 100 familias pasando necesidades. Somos comerciantes que tenemos necesidades y de la noche a la mañana no tenemos nada”, añadió desesperada.

Por otra parte, un joven de 17 años relató a EXPRESO que no podrá ser parte de un evento deportivo al que anhelaba asisitir por no poder ingresar a su vivienda. "No he podido entrar a mi casa, no he podido entrenar y no podré ir al Ecuador Challenger de Tae kwon do que es este fin de semana", lamentó el adolescente.

Damnificados piden ayuda urgente a las autoridades



El reclamo común entre los damnificados es la falta de apoyo concreto. “Las carpas no funcionan. No hay ayuda de nadie. No sabemos qué hacer ni a quién recurrir. Estamos desesperados porque hay mucha incertidumbre. Solo pedimos a las autoridades que se hagan cargo de lo que pasó y nos ayuden”, expresó Mariela Mejía, otra afectada colateral del incendio.

En la misma línea, Salguero insistió en que la prioridad no es recibir dinero, sino recuperar la posibilidad de trabajar. “No queremos que nos den plata, solo pedimos la oportunidad de poder recuperar lo que es nuestro y que nos ganamos con esfuerzo. Necesitamos trabajar y poner nuestra vida en orden por favor”, afirmó.

A las afueras del edificio, el panorama es desolador: locales cerrados, ventas detenidas y familias desplazadas que aún no saben cuándo podrán retomar su rutina.

Operativo de emergencia en el centro de Guayaquil, donde comerciantes y residentes de Multicomercio reclaman respuestas ante la incertidumbre generada por la situación. foto: Expreso

El Municipio de Guayaquil anuncia demolición del edificio Multicomercio

El Municipio de Guayaquil confirmó que el edificio afectado por el incendio en La Bahía será sometido a un proceso de demolición. La decisión fue ratificada este miércoles 18 de febrero durante una mesa técnica desarrollada en la empresa pública municipal Segura EP, en la que participaron delegados de la Alcaldía, del Gobierno Nacional, del sector de la construcción y representantes académicos.

En el encuentro se concluyó que la estructura, que comprende torres con departamentos y oficinas, representa un peligro latente. Según lo informado oficialmente, se determinó que las edificaciones que permanecen en pie implican un riesgo inminente, por lo que se adoptaron resoluciones urgentes encaminadas a ejecutar un derrocamiento planificado y controlado.

Segura EP precisó que antes de iniciar el proceso se realizarán evaluaciones técnicas complementarias mediante el uso de herramientas tecnológicas especializadas, debido a que el ingreso físico al inmueble continúa limitado por razones de seguridad. Aunque no se estableció un plazo concreto para la demolición, la Municipalidad indicó que revisará los procedimientos administrativos correspondientes

Las torres del centro comercial Multicomercio quedaron seriamente afectadas por el incendio que se extendió durante cinco días. CARLOS KLINGER

