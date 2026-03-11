Editorial | Lo acordado en Miami

El sábado tuvo lugar la Cumbre de jefes de Estado de varios países de Latinoamérica en Miami, liderada por el presidente de Estados Unidos. La convocatoria se dio bajo el argumento de la lucha contra el narcoterrorismo, con el nombre de Escudo de las Américas. En ella participó nuestro primer mandatario, quien a su retorno indicó que la reunión se centró en cómo combatir el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción política. Sin embargo, ¿cómo podrá saber el pueblo ecuatoriano lo que puntualmente se acordó en esa cumbre si no existe una declaración conjunta de los mandatarios que asistieron? Es deber de nuestro presidente dar un informe detallado de lo decidido, para que la ciudadanía sepa qué esperar y cómo se traducirá aquello en una mejora palpable en la seguridad. ¿Qué cambiará -con la cooperación internacional que se presume se recibirá- en la forma de combatir al crimen organizado? ¿Qué riesgos implica? ¿Cuáles son las ventajas de que los países de la región actúen conjuntamente? Y, ¿qué probabilidades hay de que sea efectiva una ofensiva contra el narcoterrorismo, considerando que los dos países donde las más grandes y poderosas mafias del crimen organizado operan no participaron en el encuentro? El país espera conocer y entender con claridad lo que esta coalición implica.