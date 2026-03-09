Arancel del 50 %: Colombia se plantea pedir ayuda a un mediador internacional

Ecuador insiste en que la solución al problema del comercio bilateral la tiene en sus manos Colombia

Transportistas y trabajadores de las cadenas productivas protestaron en contra de la guerra arancelaria.

Colombia evalúa la posibilidad de contar con un validador internacional que facilite un canal de interlocución con el Gobierno de Ecuador y que así contribuya a abrir espacios de diálogo para desmontar la imposición de aranceles a productos comerciales que intercambian ambos países.

Así lo dieron a conocer las autoridades colombianas, en un comunicado, tras una reciente reunión con representantes de 12 sectores productivos exportadores hacia Ecuador, cuyos productos se ven afectados por la denominada “tasa de seguridad” del 50% que les impuso el Gobierno de Daniel Noboa y que entró en vigencia el pasado 1 de marzo.

“Hemos evaluado la posibilidad de contar con un validador internacional que facilite un canal de interlocución que contribuya a encauzar esta situación. Esta alternativa hace parte de la agenda de análisis y vamos a explorarla con seriedad, porque puede ayudar a abrir espacios que permitan avanzar hacia un escenario de diálogo”, señaló la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, quien encabezó la reunión.

Un validador internacional es una entidad neutral, que puede ser un organismo, institución, personaje o grupo de expertos, que verifica y supervisa el cumplimiento de acuerdos, normas o compromisos internacionales para que dos países puedan resolver disputas comerciales o arancelarias de manera justa.

La guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia inició el 21 de enero pasado cuando el gobierno de Ecuador anunció un arancel de seguridad del 30 % sobre productos importados desde Colombia, denominado “tasa de seguridad”, argumentando que ese país no estaba cooperando con la seguridad en la frontera.

Dicho arancel entró en vigencia el 1 de febrero y Colombia respondió imponiendo aranceles recíprocos similares del 30 % a exportaciones ecuatorianas. No obstante, para marzo, Ecuador escaló aún más el conflicto al subir su arancel al 50 % sobre productos colombianos y Colombia, como respuesta, ha preparado un decreto que eleva el arancel también al 50 %, pero que hasta ahora no lo oficializa.

Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), los productos agrícolas agroindustriales y manufacturas como aceite de palma, arroz, camarón y banano, se están viendo muy afectados por los aranceles impuestos por Colombia.

Además, ha señalado que, bajo esta guerra comercial, las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia podrían caer hasta un 75 %, equivalentes a pérdidas de hasta 640 millones de dólares y más de 40.000 empleos directos.

En la reunión colombiana, acordada para evaluar alternativas que permitan enfrentar la coyuntura comercial, los representantes gremiales vecinos coincidieron en la importancia de preservar los canales diplomáticos y mantener reglas de juego claras para el comercio bilateral.

Apoyo para las empresas colombianas

Durante el encuentro se analizaron distintas acciones para acompañar a los exportadores colombianos. Entre ellas, una línea de crédito, a través de Bancóldex, dirigida a las empresas que venden sus productos al mercado ecuatoriano, así como un trabajo de identificación de oportunidades en otros destinos internacionales que permita ampliar y diversificar las exportaciones colombianas.

Los empresarios también plantearon la posibilidad de extender el Certificado de Reembolso Tributario (CERT) a las exportaciones dirigidas a Ecuador, considerando que este instrumento actualmente no aplica para ese mercado.

“Colombia ha actuado con disposición permanente al diálogo y las medidas que hemos adoptado responden a un principio de reciprocidad orientado a evitar desventajas para nuestro aparato productivo. Se trata de decisiones de carácter transitorio encaminadas a restablecer condiciones de equilibrio en el intercambio comercial”, también dijo la ministra.

Este 9 de marzo, mediante una entrevista radial, el ministro de Producción y Comercio Exterior de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, insistió en que la solución a la guerra arancelaria la tiene en sus manos Colombia. “Obviamente queremos que la medida se levante, pero necesitamos una respuesta favorable desde Colombia en nuestro requerimiento de seguridad y control de la frontera”, indicó.

