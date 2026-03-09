Agente del FBI y Xavier Jordán no rinden versión sobre el crimen de Villavicencio

El 12 de marzo se cerrará la instrucción fiscal, o fase de investigación, sobre los presuntos autores intelectuales

Amanda y Tamia Villavicencio, junto a su abogado Patricio Rosero, asistieron este 9 de marzo a las diligencias en la Fiscalía.

El próximo 12 de marzo concluye la instrucción fiscal por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Mientras se acerca el cierre de esta fase de investigación, la Fiscalía realiza las últimas diligencias investigativas, entre ellas la toma de versiones y la práctica de pericias.

La hipótesis de la Fiscalía General del Estado apunta a que varios líderes vinculados a la organización política Revolución Ciudadana, con presuntos nexos con estructuras de delincuencia organizada, habrían sido los autores intelectuales del crimen.

Entre las diligencias previstas para este lunes 9 de marzo de 2026 estaba la versión de un agente del Federal Bureau of Investigation (FBI), quien colaboró en las primeras investigaciones del asesinato ocurrido en agosto de 2023 y tuvo contacto con los autores materiales del crimen: los sicarios colombianos que posteriormente fueron asesinados mientras cumplían prisión preventiva. Sin embargo, el funcionario estadounidense no se presentó a rendir su versión.

Tampoco se dio la versión, vía Zoom, el procesado Xavier Jordán, quien se encuentra prófugo en Estados Unidos, para dar su versión sobre los hechos. A través de su cuenta de X dijo que no se le permitió asistir a la diligencia. “El día de hoy debía rendirse la ampliación de mi versión dentro del proceso, caso Fernando Villavicencio (+), sin embargo, no se me permitió hacerlo. De manera injustificada, afirmaron que no me había conectado, lo cual es completamente falso. Con este tipo de acciones solo demuestran ser cómplices y encubridores dentro de este proceso.

Espero que se me asigne una nueva fecha para poder rendir mi versión y decir la verdad, con pruebas y desenmascarar a estos corruptos”, escribió.

Además de Xavier Jordán, en la causa están procesados el exministro del Interior José Serrano, preso en Estados Unidos; Daniel Salcedo, múltiple sentenciado por el caso de insumos médicos con sobreprecio; y tres presuntos cabecillas de la organización criminal Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias Pipo; Ángel Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis.

¿Influye en el caso la falta de versiones?

Para Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del candidato asesinado, la ausencia de estas versiones no debilita el proceso. Ambas sostienen que la Fiscalía cuenta con suficientes elementos, entre testimonios, pericias y documentos, para sostener la acusación.

“Hay un caso fuerte”, aseguró Amanda Villavicencio. Añadió que “los 40 años de historia periodística de Fernando Villavicencio permiten identificar quiénes realmente lo persiguieron y quiénes lo silenciaron. Las ideas que ahora intentan sembrar estas personas son traídas de los cabellos”.

La declaración de Pipo no avanza más allá de lo dicho

La declaración se refiere a la versión que entregó Wilmer Chavarría, alias Pipo, ante una Fiscalía de Zaragoza, en España, en la que afirmó que el presidente Daniel Noboa habría ordenado el crimen de Villavicencio para evitar que llegara a la Presidencia de la República.

Chavarría también aseguró que Villavicencio tenía un supuesto video comprometedor sobre relaciones sexuales con menores y que, además, la motivación de Noboa habría sido sacar a Pipo de la competencia dentro del tráfico de drogas. No obstante, hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden esas afirmaciones.

Pericias que están pendientes

Por su parte, Patricio Rosero, abogado de las hermanas Villavicencio, explicó que la Fiscalía aún puede solicitar diligencias hasta el último día de la instrucción fiscal. Incluso, señaló que podrían surgir nuevos elementos antes del cierre de esta etapa.

Entre las diligencias que se harán hasta el 12 de marzo está el peritaje y extracción de información de varios dispositivos electrónicos incautados durante la investigación. Según Rosero, los resultados de esos análisis podrían conocerse después del cierre de la instrucción fiscal.

