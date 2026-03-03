Viuda de Villavicencio pide incorporar testimonio de alias Pipo en la investigación

La petición se realizó mediante un escrito remitido por su defensa. Conoce los detalles

Verónica Saraúz pide a Fiscalía incorporar al expediente la versión rendida en España por Wilmer Chavarría.

La disputa por el esclarecimiento del asesinato de Fernando Villavicencio sumó un nuevo capítulo. Verónica Saraúz, viuda del excandidato presidencial, solicitó formalmente a la Fiscalía General del Estado que se incorpore al expediente la versión rendida en España por Wilmer Chavarría, conocido como alias Pipo, uno de los testigos clave dentro del caso.

La petición se realizó mediante un escrito remitido por su defensa, representada por la abogada Nathaly Salazar Brito, dirigido a la Unidad Investigativa Selecta Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, donde se procesa la instrucción fiscal No. 170101823107113 por el delito de asesinato contra Villavicencio.

¿Qué solicitó la defensa de Verónica Saraúz?

Oficiar a la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales para que, a través del mecanismo de Asistencia Penal Internacional con España, se incorpore en el expediente fiscal la transcripción y/o el video de la versión de alias Pipo, rendida el 25 de febrero de 2026 en Zaragoza.

La defensa considera que este testimonio puede aportar elementos decisivos para esclarecer la autoría intelectual y las operaciones criminales detrás del asesinato de Villavicencio.

La insistencia de Saraúz apunta a que la investigación avance hacia los autores intelectuales. Archivo

Alias Pipo y su posible relevancia

Wilmer Chavarría, alias Pipo, es un nombre que ha surgido de manera recurrente en investigaciones sobre crimen organizado, sicariato y redes vinculadas al narcotráfico. Su testimonio, obtenido bajo cooperación judicial internacional, podría apuntar a conexiones aún no exploradas o confirmar hipótesis manejadas por la parte acusadora.

Aunque su contenido aún no es público, la defensa insiste en que la Fiscalía debe incorporarlo para garantizar el acceso a la verdad procesal y evitar que información crucial quede fuera del expediente.

El asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, continúa rodeado de interrogantes. A lo largo del proceso se ha señalado la posible intervención de estructuras criminales transnacionales y presuntos nexos con redes de corrupción político-delictiva.

La insistencia de Saraúz apunta a que la investigación avance hacia los autores intelectuales, un punto que —según ella— no ha tenido el impulso necesario desde las instancias oficiales.

Lo que viene ahora

Solicitar la asistencia penal internacional a España. Incorporar la versión de alias Pipo al expediente si cumple con los requisitos legales. Notificar a las partes procesales para su correspondiente análisis.

La defensa de la viuda de Villavicencio anticipó que continuará exigiendo que se actúe sobre todas las líneas investigativas, especialmente aquellas que involucran a estructuras criminales extranjeras y posibles vínculos políticos.

