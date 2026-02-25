Reimberg responde a alias Pipo: "Son acusaciones absurdas para evadir la extradición"

El ministro señala que el cabecilla de Los Lobos inventa versiones para frenar su entrega y evitar la cárcel de El Encuentro

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó como “absurdas” las declaraciones que Wilmer Chavarría, alias Pipo.

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó como “absurdas” las declaraciones que Wilmer Chavarría, alias Pipo, emitió ante la Fiscalía española en Zaragoza, donde aseguró que el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio habría sido ordenado por el presidente Daniel Noboa y que él mismo fue presionado por un supuesto emisario del Ministerio del Interior.

(Sigue leyendo: Ecuador confirma la extradición directa de alias Pipo de España a Estados Unidos)

Las afirmaciones del cabecilla de Los Lobos se produjeron este miércoles 25 de febrero en España, país donde fue detenido el 16 de noviembre de 2025 y desde donde enfrenta un proceso de extradición.

Acusaciones en medio del proceso de extradición

Alias Pipo enfrenta cargos en Ecuador y Estados Unidos por delincuencia organizada, narcotráfico y presuntos vínculos con el asesinato de Villavicencio. La Fiscalía ecuatoriana lo considera uno de los autores intelectuales del magnicidio, junto con otros cabecillas de Los Lobos.

En España, donde permanecía detenido desde noviembre, Chavarría afirmó que Noboa habría ordenado el asesinato y que agentes ecuatorianos buscaron forzarlo a incriminar al expresidente Rafael Correa. Aseguró incluso que su vida correría peligro si es extraditado. Hasta ahora, ninguna autoridad judicial española ha validado esas declaraciones como evidencia.

Wilmer Chavarría, alias Pipo, fue detenido en España, tras retornar desde Marruecos, en África. cortesía

Reimberg: “Cero impunidad. Nadie está por encima de la ley”

El ministro respondió que las versiones del detenido buscan alterar el proceso judicial y desacreditar la cooperación internacional que llevó a su captura y posterior extradición directa hacia Estados Unidos.

Absurdo.



Tienen pánico a la extradición y a la cárcel de El Encuentro y que AHORA SÍ paguen por sus crímenes. Son capaces de inventarse los disparates más sórdidos con tal de evadir su responsabilidad. Pero les digo: CERO IMPUNIDAD, NADIE ESTÁ POR ENCIMA DEL ESTADO NI DE LA LEY.… — John Reimberg (@JohnReimberg) February 25, 2026

Fiscal del caso Villavicencio refuta a la jueza Ayala y le pide aclaraciones Leer más

Semanas atrás, Reimberg había destacado que EE. UU. formuló cargos contra Chavarría, lo que permitió acelerar el proceso. “No existen refugios, no existen fronteras y no existe impunidad”, declaró cuando anunció el traslado del detenido.

Sobre las nuevas acusaciones, el ministro aseguró que no cambiarán el curso del caso: “Nadie está por encima del Estado ni de la ley. De ésta no los salva nadie”, afirmó, descartando que alias Pipo tenga “legitimidad moral o jurídica” para señalar responsabilidades mientras enfrenta procesos por crimen organizado.

Un historial que complica su credibilidad

Chavarría tiene antecedentes que han sido verificados por autoridades de varios países:

Fingió su muerte en 2021 para evadir investigaciones. Se sometió a al menos siete cirugías estéticas para cambiar su identidad. Utilizó documentos falsos de Venezuela y Colombia para desplazarse entre Marruecos, España y Países Bajos

Para leer EXPRESO sin límite, SUSCRÍBETE AQUÍ