Ecuador confirma la extradición directa de alias Pipo de España a Estados Unidos

El líder de Los Lobos está presuntamente ligado al asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio

Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, es el líder de la organización criminal Los Lobos.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó este 24 de enero de 2026 sobre la extradición directa de Wilmer Chavarría, alias Pipo, líder del grupo criminal Los Lobos, desde España hacia Estados Unidos, a través de sus redes sociales.

Según Reimberg, la Fiscalía de Estados Unidos formuló cargos contra alias Pipo, aunque no precisó cuáles son las acusaciones en contra del líder criminal. “La cooperación internacional funciona y da resultados concretos”, publicó el ministro.

La audiencia del 26 de diciembre, en la que la Fiscalía iba a formular cargos a Wilmer Chavarría, alias Pipo, y otros dos cabecillas de Los Lobos por el asesinato de Fernando Villavicencio, fue aplazada nuevamente. 👉 https://t.co/jTbsu6XiLw pic.twitter.com/Zxc7vXkRoL — Diario Expreso (@Expresoec) December 25, 2025

Pipo es señalado por el magnicidio de Villavicencio

A inicios de diciembre de 2025, la fiscal a cargo del magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, Ana Hidalgo, solicitó que se fije fecha y hora para la audiencia de vinculación de Wilmer Chavarría, alias Pipo; su hijastro Esteban Aguilar, alias Esteban; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis.

La petición respondió a nuevos indicios que presuntamente vinculan a los tres sujetos con la planificación del crimen ocurrido en agosto de 2023. Con este fundamento, la Fiscalía pidió que se los ubique para que puedan ejercer su derecho a la defensa dentro del proceso.

Ecuador ratifica su lucha contra el crimen organizado

Tras confirmar la extradición directa de Wilmer Chavarría, alias Pipo, de España a Estados Unidos, el ministro del Interior, John Reimberg, ratificó la postura del Gobierno del presidente Daniel Noboa en su lucha contra el crimen organizado.

"Que quede absolutamente claro: no existen refugios, no existen fronteras y no existe impunidad. Quienes durante años se creyeron intocables, hoy comparecen ante la justicia. El mensaje del Estado es claro: vamos por todos", señaló.

Gracias a una coordinación estratégica y firme con los Estados Unidos, la Fiscalía estadounidense formuló cargos contra alias “Pipo”, logrando su extradición directa desde España a territorio estadounidense.

