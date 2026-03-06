Revolución Ciudadana denuncia "uno de los momentos más oscuros" tras el fallo del TCE

Revolución Ciudadana denuncia que la decisión del TCE de suspender al movimiento por nueve meses es un intento de silenciar a la oposición.

La Revolución Ciudadana reaccionó a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que dispuso su suspensión provisional del registro de organizaciones políticas. El movimiento difundió un pronunciamiento en el que cuestiona la medida y advierte sobre lo que considera un deterioro de la democracia en Ecuador.

RELACIONADAS TCE suspende a la Revolución Ciudadana por 9 meses tras denuncia de Fiscalía

“El Ecuador vive uno de los momentos más oscuros de su democracia”, señala el comunicado difundido el 6 de marzo de 2026. En el documento, la organización política sostiene que la resolución busca silenciar a la principal fuerza de oposición del país.

“Un juez del Tribunal Contencioso Electoral pretende suspender a la Revolución Ciudadana por nueve meses, por pedido de la Fiscalía, lo que evidencia, una vez más, su intención de silenciar a la principal fuerza de oposición del país”, añade el texto difundido por el movimiento.

Revolución Ciudadana cuestiona decisión judicial

En el pronunciamiento, el movimiento político afirma que la medida coincidiría con procesos electorales relevantes. Según su postura, el objetivo sería impedir su participación con su casillero en futuras elecciones.

“La intención es evidente: impedir que participemos con nuestro casillero en las próximas elecciones seccionales”, señala el comunicado. El movimiento sostiene que el periodo de suspensión que se pretende aplicar coincide con el proceso de inscripción de candidaturas.

El documento también plantea críticas al rol de la justicia dentro del proceso. “¿Alguien duda aún de que vivimos en una dictadura?”, afirma el pronunciamiento difundido por la organización política.

RELACIONADAS TCE desestima denuncia contra Luisa González por presunta infracción electoral

El movimiento habla de una “aberración judicial”

En su respuesta pública, Revolución Ciudadana cuestiona que actores políticos y sociales no se hayan pronunciado frente a la decisión. En el comunicado se señala que la democracia estaría en riesgo con este tipo de resoluciones.

“Ningún periodista, académico, fuerza política o actor social que se diga defensor de la democracia puede guardar silencio frente a una aberración judicial como esta”, indica el texto.

El movimiento también advierte sobre las consecuencias políticas de la medida. “Cuando el poder usa la justicia para eliminar a la oposición, lo que está en juego ya no es un movimiento político: es la democracia misma”, sostiene el documento.

La suspensión dispuesta por el TCE

TCE desecha denuncia contra el colectivo YASunidos Leer más

La reacción del movimiento se produce luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispusiera la suspensión provisional de Revolución Ciudadana por nueve meses. La medida afecta su registro dentro del listado de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La causa se abrió tras un pedido de la Fiscalía General del Estado, dentro de una investigación relacionada con presunto lavado de activos. Este proceso derivó en la decisión adoptada por el organismo electoral.

Ante este escenario, la organización política anunció que recurrirá a acciones legales para enfrentar la medida. “La Revolución Ciudadana no se rinde. Interpondremos todas las acciones legales y democráticas necesarias para defender nuestros derechos”, señala el comunicado.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!